Bando tenta abrir caixa eletrônico em São João do Oriente

Durante a fuga, os bandidos chegaram a sequestrar duas pessoas

DA REDAÇÃO – Na madrugada de ontem, um bando tentou abrir caixa eletrônico situado na Praça Primeiro de Maio, centro de São João do Oriente. Durante a fuga, os bandidos chegaram a sequestrar duas pessoas que trabalham como vigias.

Foram os parentes de um vigia que acionaram a Polícia Militar. Eles disseram da ação criminosa e que os autores sequestraram o vigia no momento da fuga. Em seguida, outro vigia comunicou aos militares que o bando era composto por oito pessoas, que usaram três carros, sendo um Corolla, um Citroën c4 e um Corsa. Este vigia informou que os marginais estavam fortemente armados e que usaram picaretas para abrir o caixa eletrônico.

Segundo este vigia, os ocupantes do Corsa circularam pelas ruas onde moram os policiais e assim monitorá-los. Ele contou que foi rendido pelo marginal que usava uma arma longa. Depois foi colocado no Corsa e todo o bando fugiu sentido ao distrito de São Sebastião da Barra, município de Iapu. Após percorrer uns três quilômetros, os autores mandaram o vigia sair do carro e ele voltou para São João do Oriente.

Durante rastreamento, os militares encontraram o primeiro vigia que tinha sido rendido. Essa outra vítima relatou que fazia o trabalho de ronda quando foi abordado pelos ocupantes do Corolla. Inicialmente ele pensou que fosse uma brincadeira, mas após ver a arma, o vigia foi revistado e um dos bandidos lhe tomou o celular.

De acordo com essa vítima, um dos bandidos, que é negro, falou para ficar calmo e que só roubaria de quem tem algo. Depois o vigia foi colocado para fora do carro e orientado a não chamar a polícia. Ainda segundo o vigia, um dos marginais chegou a dizer para que ‘ele ficasse com Deus’.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local, assim como o gerente da agência. O representante do banco confirmou que apesar dos danos materiais, como quebra de vidros e amassamento da porta de aço, nada foi furtado pelo bando.

Segundo levantamentos da PM, a ação dos marginais durou entre 2h e 3h e as vítimas só foram libertas por volta das 4h de ontem. Com isso, a polícia só foi comunicada do crime às 5h, o que dificultou o trabalho de rastreamento.

Até o final dessa edição os autores não tinham sido detidos.