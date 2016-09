3º Simpósio de Psicologia contou com participação de Michelle Rios do Atlético Mineiro

Evento reuniu universitários e pesquisadores de Caratinga e região para celebrar os 10 anos do curso de Psicologia

CARATINGA – No último fim de semana, cerca de 300 alunos e pesquisadores participaram do 3º Simpósio de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). O tema, Interfaces da Profissão, trouxe profissionais da área de saúde, esporte e coaching. Além de palestras e minicursos, o evento comemorou os 10 anos do curso de Psicologia, que hoje é coordenado pelo professor Marco Antônio Gomes.

“Um dos objetivos do Simpósio é mostrar essas facetas da Psicologia, a importância da profissão contextualizada nos diferentes campos de atuação e também dessa interdisciplinaridade que a Psicologia tem com as demais profissões. Trouxemos a Michelle Rios de Belo Horizonte para tratar da Psicologia no esporte, Hítala Gomes de Vitória tratando da psicanálise, e outros profissionais da região, como a endocrinologista Lissandra Andrade”, diz Marco Antônio.

O Simpósio de Psicologia foi uma realização do curso de Psicologia do UNEC, através da comissão organizadora formada por alunos e professores, juntamente com a Clínica de Psicologia Espaço Saúde. O psicólogo e professor Caio César de Farias, também coordenador do curso de Segurança no Trânsito, diz que além dos 10 anos da graduação de Psicologia, o Espaço Saúde também está em festas: celebra neste mês de setembro 1 ano de fundação.

“O Simpósio surgiu a partir de um sonho. Sempre existiu essa vontade de trabalho com um curso na educação, uma vez que a gente acredita que é a educação que move o mundo, nosso país precisa disso. Havia esse sonho entre eu, como representante do Espaço Saúde, e o coordenador do curso Dr. Marco Antônio, de realizar um evento que envolvesse vários profissionais e várias áreas. E esse momento chegou, é uma satisfação imensa ver o sucesso”, conta Caio.

DO CLUBE ATLÉTICO MINEIRO PARA CARATINGA

Michelle Rios é psicóloga da categoria de base do Clube Atlético Mineiro. Convidada para tratar da Psicologia no esporte, Michelle contou um pouco sobre seu trabalho com os atletas e a importância da motivação no desempenho do time.

Como é o trabalho desempenhado com o time?

Trabalho com adolescentes, faço atendimento individual, trabalhamos com a formação social dos atletas. Nós nos preocupamos muito com a formação do ser humano, então damos palestras socioeducativas, falamos de planejamento financeiro, falamos sobre preconceito, sobre alimentação, sobre drogas, sobre falar em público. E trabalhamos também com o auto-rendimento, faço um treinamento mental com eles, trabalho concentração, tento diminuir o estresse e a ansiedade com algumas tecnologias que temos, e outras atividades nesse sentido.

A Psicologia para esses alunos que estão se formando talvez possa parecer ter pouca aplicabilidade no mercado. Você como psicóloga do esporte, como vê a importância de tratar dessas Interfaces da Profissão com esses universitários?

Acho muito interessante, abre um pouco a mente dos psicólogos para saírem talvez do âmbito clínico e conhecerem outros campos de atuação. Eu, por exemplo, já trabalhei numa Prefeitura, no interior do Ceará, atuando no desenvolvimento do Plano Diretor de uma cidade pequena. A Psicologia pode atuar em qualquer lugar. Onde tem pessoas vivendo, a Psicologia pode estar imersa.

Como você vê a ideia de promover eventos acadêmicos como esse?

É sempre importante trazer o que é o dia-a-dia do profissional que está atuando, para os estudantes. Na minha época, tive dois palestrantes que falaram do esporte e isso foi fundamental para mim. Foi maravilhoso, porque sou ex-atleta, eu vi que a Psicologia podia estar também naquilo que eu amo, que é o esporte.

Além dos eventos acadêmicos, existem outras formas para ajudar o aluno a se encontrar na profissão?

Acho que a mais importante é o estágio. Eu comecei no Atlético Mineiro como estagiária, consegui conquistar meu espaço como estagiária. A psicóloga titular saiu e me indicou, pelo meu trabalho até então, assim eu fui contratada. Foi o que me ajudou muito, então acredito que um dos caminhos seja pelo estágio.