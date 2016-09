Repensando a Prática traz tema ‘inovação na sala de aula’

Projeto desenvolvido pelos cursos de licenciatura do UNEC fala sobre tecnologia e criatividade em sua segunda edição de 2016

CARATINGA – O projeto Repensando a Prática e Oferecendo Alternativas realizou sua segunda edição de 2016, no ginásio Dário da Anunciação Grossi, na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Dessa vez, a palestra teve como tema Inovação em Sala de Aula, ministrada pelo professor e pró-reitor de administração, Eugenio Maria Gomes. Para recriar o cenário do ensino, ele falou sobre a necessidade de os professores se atualizarem quanto aos aparatos tecnológicos, juntamente com a criatividade, para aulas mais atraentes e modernas.

“Se a inovação não estiver presente na nossa vida, como algo corriqueiro, nós vamos perecer naquilo que fazemos. Não podemos continuar a ensinar utilizando os mesmos métodos com que fomos ensinados, até porque o mundo gira muito rápido, não só por conta das tecnologias, mas também pela mudança das pessoas, dos valores. Nosso aluno cada dia é um aluno diferente, nós somos cada dia uma pessoa diferente. Quando eu falo de inovação, não me refiro a projetos mirabolantes e geniais, mas a fazer as coisas de forma criativa, diferente, capazes de gerar valor para as pessoas. Quando você gera valor ao aluno, você fortalece o binômio ensino/aprendizagem e possibilita melhoria a todos os atores do processo”, explica o palestrante e colunista do jornal DIÁRIO DE CARATINGA, professor Eugênio.

Segundo a coordenadora do projeto, professora Geralda Rocha, o Repensando a Prática surgiu como propósito de aprimorar a postura dos universitários em seus estágios, dando aulas para as escolas de Caratinga e região. “O projeto traz para os profissionais da educação e universitários de licenciatura uma complementação fundamental da formação acadêmica. O Repensando a Prática visa atualizar os professores e aqueles que estão se formando. Nós temos muitas tecnologias que os profissionais ainda não trazem para a sala de aula. Então convidamos o Dr. Eugênio para falar sobre como ensinar conteúdos tradicionais de maneira moderna, usando métodos inovadores. É uma reciclagem dos conhecimentos”, conta professora Geralda.

A aluna do 4º período de Pedagogia, Marcilene Maria da Silva, agradece a ideia e acredita renovar a dedicação dos alunos. “Muitos chegaram à faculdade defasados de conhecimento. E, com essa palestra do professor Eugênio, temos a esperança de ir trabalhar trazendo inovação e não somente os métodos antigos. Foi maravilhoso”, avaliou.