Obreiros de Caratinga em festa

Loja Maçônica realizou duas solenidades em comemoração aos seus 45 de fundação e aos 15 anos de fundação da Fraternidade Feminina

CARATINGA – A Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, sem dúvida alguma uma das mais atuantes do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais – comemorou os seus 45 anos de fundação. Fundada em 17 de setembro de 1971, por um grupo de membros pertencentes à Loja Caratinga Livre, a Obreiros tem desenvolvido importantes ações em Caratinga e região, com algumas delas servindo de modelo para lojas maçônicas de todo o Brasil, a exemplo de seu protagonismo na luta contra a corrupção – quando liderou o movimento levando os maçons às ruas – e do lançamento do primeiro livro escrito por uma loja maçônica, intitulado “Obreiros do Conhecimento”, com quatro volumes publicados e o quinto, no prelo.

As comemorações do aniversário da loja aconteceram em duas solenidades, realizadas nos dias 17 e 19 deste mês. No último sábado (17) os maçons, familiares e convidados foram recebidos em um concorrido jantar, no salão de festas da loja, especialmente preparado pelas fraternas da Ala Feminina da loja, que também comemora os seus 15 anos de fundação. Já na segunda-feira (19), o venerável da Loja – Roberto Ligeiro- presidiu concorrida sessão magna, restrita a membros da maçonaria e que contou com as presenças de várias autoridades, entre elas o grão-mestre do GOB-MG – o caratinguense Eduardo Rezende -, os conselheiros do GOB-MG – Marcos Alves Barbosa Neto e Jair de Almeida Gomes, o presidente do tribunal de Justiça Maçônica do GOB-MG – Geraldo Lins de Sales, o coordenador do GOB-MG – Adilson de Castro Teodoro, o deputado estadual Maçônico – Marcos Curvello, o deputado federal Maçônico – Humphrey Lima, além de veneráveis e representantes as lojas Caratinga Livre, Fraternidade Acadêmica de Caratinga, Obreiros de São João (Bom Jesus do Galho), Carmo Vigiano (Inhapim), Libertas Quae Sera Tamnen (Ipanema) e Paz e Progresso (Governador Valadares).

O grão-mestre do GOB-MG – que também é membro da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, onde foi iniciado – proferiu brilhante palestra aos presentes e vários maçons foram homenageados com diplomas e medalhas. Após a sessão solene, a loja ofereceu um jantar a todos os presentes.

Diretoria da Obreiros: Venerável – Roberto Ligeiro / Membros da Diretoria: Alim Rocha de Abreu, Ronaldo José da Silva, Daso Moreira Perfeito, Bráulio Danilo de Araújo, Claudinei Francisco do Espírito Santo e Evangelista Nicolau Ribeiro.

Diretoria da Fraternidade Feminina: Presidente – Sheila Maria Ribeiro Moreira / Membros da Diretoria: Tânia Mara Dias Melo Curvelo, Mônica Prata Martins Alves, Elenice Cunha Carli de Rezende e Andréa Vilela Silva.