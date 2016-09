Reunião de Geraldo Marquim supera expectativas Quase mil pessoas estiveram presentes ao evento

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A reunião ocorrida no último sábado (17), no Córrego Peão de Baixo, zona rural de Santa Bárbara do Leste, surpreendeu até mesmo os candidatos a prefeito e a vice, respectivamente, Geraldo Marquim e Tiago da Saúde. Segundo os organizadores, o público superou as expectativas mais otimistas. “Quase mil pessoas para ouvir as propostas de nossos candidatos. Aquilo que era para ser uma simples reunião se tornou um grande evento, dado ao número expressivo de participantes”, disseram os organizadores.

Geraldo Marquim relatou sua experiência política. “Antes do governo de Zé do Nubim, fui vereador, mas infelizmente não pude fazer muito pelo meu querido município, pois a prefeitura vivia em dificuldade e não havia crescimento. Já em 2004 fui convidado pelo Zé para ser chefe de gabinete. Tive o orgulho de poder trabalhar e presenciar Santa Bárbara do Leste crescer”.

O candidato a prefeito lembrou em que estado se encontrava o município antes do governo de Zé do Nubim. “Sou testemunha de como pegamos este município. Estava sucateado, com dívidas e tudo estava atrasado, ou seja, as contas, salários dos servidores e repasses. Era uma prefeitura sem credibilidade”.

Ele falou ainda de como conseguiram superar as dificuldades e fazer Santa Bárbara do Leste avançar. “Passamos por momentos difíceis, mas nosso município começou a crescer verdadeiramente nas mãos da atual administração. O município foi reerguido. Isso só foi possível com um trabalho em equipe. Uma equipe formada por pessoas simples, mas muito competentes, e principalmente com pessoas honestas, com vontade de trabalhar. Nossa saúde melhorou muito, nossa frota foi renovada, nossos professores tiveram um plano de carreira, ruas e estradas rurais calçadas, nosso restaurante popular em pleno vapor e temos uma creche modelo. Santa Bárbara do Leste é hoje exemplo de uma boa administração pública”.

Geraldo Marquim finalizou seu discurso com palavras fortes e determinas. “Sou candidato para dar seguimento a essa administração, pois enterramos a política covarde, corrupta e preguiçosa. Sou um homem da roça, nasci e cresci aqui. Sou simples, mas tenho força e caráter, vou usar o dinheiro público em favor do povo. Temos projetos para todas as áreas. Peço a cada um de vocês que nos dê seu voto de confiança para Santa Bárbara continuar no rumo do desenvolvimento”.