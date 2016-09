Grande público prestigia comício de Juninho Tristão em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – Se tornou rotina o grande número de pessoas que acompanham a coligação ‘Bom Jesus, Socialismo e Democracia’, encabeçada por Joel Tristão Junior, o “Juninho Tristão”, que tem Eder como candidato a vice-prefeito. Depois do êxito da passeata realizada na última sexta-feira (16) em Bom Jesus do Galho, o sucesso de público se repetiu no comício ocorrido neste domingo (18), no distrito de Revés de Belém.

Durante mais de duas horas, o público se manteve atento e ouvindo as propostas da coligação ‘Bom Jesus, Socialismo e Democracia’. O comício contou com presenças ilustres, como a do suplente de senador, Alexandre Silveira, da deputada estadual Rosangela Reis (vice-líder do governo) e do deputado estadual Gustavo

Valadares. Todos fizeram questão de exaltar a competência administrativa de Juninho, a confiança que depositam nele, e acima de tudo, fizeram compromisso de buscar recursos junto aos governos estadual e federal para Bom Jesus do Galho.

Gustavo Valadares assumiu compromisso com a população em trabalhar junto com Juninho para fazer de Revés do Belém um lugar melhor. “Vamos trabalhar com ética, moral e juntos faremos uma boa administração. Tive o prazer de ao lado de Jadir (atual prefeito de Bom Jesus do Galho) fazer a entrega de 28 casas para essa comunidade. Faremos muito mais. Revés pode ser muito melhor, melhoraremos a situação da água e toda infraestrutura dessa comunidade”. Ele encerou seu pronunciamento fazendo uma crítica a seus adversários. “Política que é embasada em mentiras é política de desesperados. Nossa política é a política do bem”.

O candidato a prefeito Juninho Tristão falou sobre suas propostas, projetos, que segundo ele, “tem embasamento, são reais, são planejados, estudados, não são mentiras e promessas vazias”.

Juninho citou alguns investimentos que são emergenciais para Revés e pretende, se eleito for, colocá-los em prática logo nos primeiros meses de governo. “Investimento em saneamento básico e aumentar o número de atendimentos de médicos especialistas. Na segurança, aumentar o efetivo de militares a partir de abril de 2016”, afirmou o candidato.