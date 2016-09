Clima de animação e confiança marcou o comício de Rogerinho em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – Num clima de animação e confiança, a coligação “União Pela Paz e Progresso” (encabeçada pelo candidato a prefeito Edson Rogério, o ‘Rogerinho’, e pelo o candidato a vice Sebastião Bárbara) e a coligação “Por Uma Entre Folhas Mais Cidadã” realizaram comício no sábado (17), no centro de Entre Folhas. O evento contou com grande participação popular.

O deputado Fred Costa esteve presente e lembrou que a organização da prefeitura, durante o governo de Rogerinho, proporcionou crédito para conseguir empréstimo. “Para se contrair empréstimos, todas as contas devem estar aprovadas, todas as certidões negativas em dia. O município precisa provar sua capacidade de endividamento. Todos os municípios de Minas tentaram contrair empréstimos, menos da metade passaram pelo crivo das exigências. O governo de Rogerinho é competente, organizado. Peço apoio a todos de Entre Folhas. Faço aqui o compromisso de trabalhar junto em busca de recursos para essa cidade, como já consegui durante este mandato, conseguirei muito mais. Rogerinho é um homem religioso, um homem de Deus, um homem do bem, tem cheiro de povo, vive aqui em Entre Folhas no meio de vocês. Peço a Deus que ilumine, não somente Rogerinho, mas também os seus inimigos que mentem para prejudicá-lo. Rogerinho, disso ninguém tem dúvida, é um homem que luta pela sua cidade, que a melhorou em todos os aspectos e pode fazer muito ainda”, argumentou o deputado.

O suplente de senador Alexandre Silveira lembrou que adversários sempre inventaram mentiras para prejudicar Rogerinho desde que ele se lançou na política. “Ele não se intimidou, venceu a eleição. É o prefeito que mais luta por resultados para seu povo. Temos dois projetos: um representa a mentira e o poder do dinheiro; enquanto o outro representa trabalho e determinação pela melhoria da população. Neste último encontra-se Rogerinho. Ele é representado na Assembleia Legislativa por um dos deputados mais reconhecidos e com poder de trazer benefícios, que é Fred Costa. Estarei sempre ao lado deste homem (Rogerinho), além de saber da sua capacidade administrativa, de seu caráter e seu amor por Entre Folhas é inquestionável”.

Rogerinho se lembrou da situação precária em que recebeu a prefeitura. Ele fez um balanço de sua gestão e listou, segundo o candidato, os avanços que Entre Folhas teve neste período de quase quatros anos. Rogerinho ainda se ateve aos novos projetos que irá executar se reeleito for. Depois agradeceu os convênios e emendas recebidas. “Graças ao apoio do governo, deputados, secretários de Governo e tantos outros políticos que nos apoiam, fomos agraciados com muitos recursos”.

Ao final, falou do fato, que ele classificou como façanha, de ter conseguido 33 veículos novos para atender a população. “A frota da prefeitura estava sucateada. Os mentirosos não devem ser combatidos, mas a mentira sim”, disse Rogerinho fazendo menção a alguns boatos que circulam no município sobre seu governo.

Rogerinho agradeceu o apoio recebido da população, dos candidatos a vereador, dos deputados e de outros políticos que não se fizeram presentes, mas estão ao seu lado em busca de recursos para o município.