PAINEL 21-09-2016

Chuva

Choveu 20 mm na Bacia do Lage. Essa chuva serviu para aliviar as consequências da seca. Aqui em Caratinga a sensação foi de uma chuva menor que só deu para apagar a poeira. Vamos aguardar se melhora a consistência da chuva e assim suprir o manancial que abastece Caratinga.

Debate

Parabéns a Doctum TV e ao apresentador Dário Junior pelo trabalho no debate dos candidatos a prefeito de Caratinga. Apesar do esforço de ser um debate esclarecedor, ficaram confusas as ideias e em alguns casos virou um ‘ringue de agressões’. Quanto ao povo, mais uma vez vota mesmo nas escuras apesar do esforço da imprensa caratinguense em apresentar as características e as intensões dos candidatos.

Perseverança

Uma americana do estado de Idaho ganhou US$ 390 mil na loteria depois de jogar os mesmos números durante 27 anos. Rosemary Loveland disse que joga os mesmos números semanalmente desde que a loteria de Idaho começou, em 1989. Na semana passada, ela descobriu que tinha ganho o segundo prêmio principal: US$ 25 mil (R$ 81 mil) anuais até o fim de sua vida, ou US$ 390 mil (cerca de R$ 1,27 milhão) de uma vez. “Olhei os números e achei que eu ia ter um ataque do coração”, disse. Rosemary escolheu retirar o dinheiro todo de uma vez. Ela disse que vai investi-lo para seus filhos e netos.