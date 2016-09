Caratinga conquista o primeiro lugar em etapa do Mineiro de Taekwondo

Competição foi realizada no ginásio Alfeu Chaves, nas dependências do América Futebol Clube

CARATINGA – Caratinga sediou o Campeonato Mineiro de Taekwondo, etapa do Vale do Rio Doce. A competição aconteceu no domingo (18). O ginásio Alfeu Chaves, nas dependências do América Futebol Clube, recebeu um grande público. A diretoria não mediu esforços para abrigar esse grande evento.

Tendo como objetivo recuperar a filosofia esportiva do clube, o presidente Jander Rocha se mostrou muito feliz com o evento que contou com organização da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais e realização da Associação Korion de Desportos, com a participação de atletas de 12 cidades: Coronel Fabriciano, Engenheiro Caldas, Governador Valadares, Ipatinga, Jequitinhonha, Manhuaçu, Mariana, Santa Bárbara do Leste, Tarumirim, Timóteo e Ubaporanga, além de Caratinga; tendo um total de 281 inscritos.

A Associação Korion de Desportos, da cidade de Caratinga, conseguiu o 1º lugar geral por equipes, alcançando um total de 98 medalhas de ouro, 35 de prata e 41 de bronze, com a participação de 151 atletas dos núcleos das Academias Vida Ativa, Esporte Fitness, Esporte Clube Caratinga, América Futebol Clube, alunos dos projetos Escola Aberta da Escola Menino Jesus de Praga, Escola em Tempo Integral da Escola Estadual Engenheiro Caldas, Projeto Sombra e Água Fresca da Igreja Metodista, Projeto Social Taekwondo para Todos do bairro Limoeiro, núcleo das cidades de Ubaporanga, Manhuaçu, Dom Correa, São Pedro do Avaí e Santa Bárbara do Leste.

“A Associação Korion agradece o apoio do presidente do América Futebol Clube, Jander Rocha, pela disposição do ginásio para a realização deste evento. Também agradecemos ao Café Garcia e a todas as pessoas e instituições que nos ajudaram”, enaltece a presidência da Associação, estendendo os agradecimentos aos professores da Associação Korion: Igor Silva Galdino Mathias, faixa preta 3º DAN; Luciana Cardozo Rocha e Weliton de Oliveira Souza, faixas preta 2º DAN; Jobi Ferreira, Rosiane Aparecida, Márcio Xavier Coelho, faixas preta 1º DAN e demais instrutores, “que não mediram esforços para a realização do evento, e em especial ao grão-mestre Marcelino Soares de Barros, faixa preta 7º DAN, que acreditou em nosso trabalho desde o início, sem nos esquecer do mestre Ildeu Guimarães Botelho Filho, que foi introdutor do Taekwondo na cidade e esteve presente com sua equipe de Jequitinhonha”.

Agora a Associação Korion se prepara para disputar a quinta etapa do Campeonato Mineiro, que será realizada na cidade de Jeceaba nos dias 24 e 25 de setembro.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Devido a arrecadação feita pela Gincana Educacional 2016, a Associação Korion fez a doação de quase uma tonelada de alimentos, que foram distribuídos para o Moviso, Centro Espírita Bezerra de Menezes e ao Centro Espírita Dias da Cruz.