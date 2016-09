Comício de Marquim da Farmácia lota rua em Graçópolis, em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – A coligação “Juntos Somos Mais Fortes”, que reúne DEM, PTN E PSDB, realizou mais um comício. No último sábado (17), os candidatos estiveram no distrito de Graçópolis e foram recebidos por um número expressivo de pessoas, que ouviram atentas as propostas de Marcos Antônio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’, e Gilberto, além daqueles que concorrem à Câmara.

Na chegada, o candidato a prefeito Marquim foi conduzido ao palanque nos braços do povo. Ele disse da sua emoção ao ouvir o relato de uma mãe, que reproduziu a fala de seu filho. “Esta senhora me procurou e disse que seu filho comentou que ‘quando o Marquim era prefeito, a merenda era muito melhor’”. O candidato revelou que ficou arrepiado ao ouvir tais palavras.

“Meus filhos sempre estudaram em escola pública em Imbé de Minas. Senti-me na responsabilidade de resgatar o que já foi melhor e avançar mais e mais. Tiro meu sustento e de minha família aqui, invisto aqui, tenho cada dia mais responsabilidade com está população. Nosso plano de governo está sendo entregue a cada família. É isso que queremos: fazer a diferença, dar o máximo por este povo que tanto necessita. A alegria e o desenvolvimento precisam voltar. Precisamos incentivar o comércio local, investir no desenvolvimento educacional, esportivo, recreativo, atender as demandas, e aos mais necessitados”, discursou Marquim.

Muitos candidatos pediram insistentemente para que os eleitores não vendam seus votos. Segundo eles, o preço a pagar depois é muito alto. Eles disseram que cada voto vendido traria consequências graves para toda a população. Em determinado momentos chegaram a lembrar de quem vende voto compactua com a corrupção. “Políticos que compram votos desejam receber em dobro o que pagaram; a população é quem pagará o alto preço depois. Com certeza faltaram obras, medicamentos, atendimentos médicos e educação de qualidade para nossos filhos. Vender votos é se prejudicar e prejudicar toda a população. Isso é crime”, relatou um dos candidatos a vereador.

A coordenação da campanha alegou que este comício, com presença maciça da população, é mais um incentivo para seguir em frente. “Estamos confiantes. A cada dia mais e mais pessoas aderem a nossa campanha. Muitos eleitores que antes não sabiam em quem votar, e muitos que estavam de outro lado, aderiram a nossa campanha. Isso é fruto de um projeto novo para o município, é devolver à população aquilo que lhes pertence: o governo. Nossa chapa é movida pela paixão por Imbé de Minas, um governo feito pelos imbeenses”.