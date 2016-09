Alessandro da Farmácia fala de suas propostas durante comício em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – “Um novo prefeito para uma nova Santa Rita de Minas”. Com essa filosofia, a chapa de Alessandro Moreira Dias, o ‘Alessandro da Farmácia’, candidato a prefeito; e de Ronaldo Dutra, candidato a vice, apresentou em comício realizado no centro de Santa Rita de Minas, no sábado (17), suas propostas para uma nova administração com a participação do povo. Dentre as principais propostas: educação de qualidade, tirar as crianças da rua com escolas em tempo integral, incentivar escolinhas de futebol, banda de música municipal, restaurante popular, ampliação do programa da 3ª idade, investimentos na segurança, obras, fomentar o comércio gerando empregos, e, principalmente, saúde. O grande público vibrou com as propostas, gritando o nome de Alessandro e aplaudindo-o a cada fala.

Alessandro acredita que com a participação do povo no governo, as soluções para problemas que afligem Santa Rita de Minas terão soluções. O candidato avalia que o povo estará ao seu lado devido ao projeto que tem para o município. “Será um novo jeito de governar. Juntos estarão o governo e o povo”.

Ele encerrou sua fala pedindo que votem em candidatos da chapa proporcional de sua coligação “Unidos para o progresso”, composta pelos partidos PP, PMDB, PR, PROS, PRTB, PSB, PSD, PV e PSOL. “Peço que no dia 2 de outubro depositem confiança em Alessandro e Ronaldo Dutra e não irão se arrepender. As portas da prefeitura estarão sempre abertas para juntos fazermos um governo de qualidade e atendendo os anseios da população. Faremos uma nova Santa Rita de Minas”.

O candidato a vice-prefeito Ronaldo Dutra também fez uso da palavra. Ele destacou a confiança que o povo está depositando neste novo projeto, “levando mais responsabilidade”.

Os candidatos a vereador pediram apoio à população para Alessandro e Ronaldo Dutra na certeza que Santa Rita de Minas só tem a crescer.

A coligação conta com apoio de vários deputados, dentre eles, o deputado federal Neilando Pimenta, que segundo Alessandro, “será um deputado que destinará recursos e projetos para Santa Rita de Minas”.