Gilmar e Tio Neneco realizam grande comício em São José do Batatal

UBAPORANGA – Como no primeiro comício de Gilmar e Tio Neneco, realizado no distrito de São Sebastião do Batatal, um grande número de pessoas compareceu também desta vez em São José do Batatal. A turma do 23 (PPS), que compõe a coligação “A Força do Povo Voltou”, lotou o distrito mostrando apoio aos candidatos. Estiveram também prestigiando o comício, o suplente de senador Alexandre Silveira e o suplente de deputado estadual, Gustavo Santana, do Partido da República, e o ex-prefeito de Ubaporanga José Raimundo.

Gilmar foi bastante aplaudido assim que chegou ao comício, abraçou os populares e foi levado ao palanque nos braços de seus eleitores. Ele ressaltou que em sua última administração fez o calçamento de quase todo o distrito, implantou Postos de Saúde da Família, mas nos últimos quatro anos tudo ficou parado. “Vamos reativar os serviços que deixaram praticamente acabar e terminar o calçamento que faltou. Estamos cada vez mais satisfeitos com nossa campanha que a cada dia tem maior adesão. Estou visitando todas as casas sem falar mal de ninguém, sem fazer promessas absurdas e o povo está nos acompanhando em massa como é possível notar aqui”, disse Gilmar.

Alexandre Silveira falou de alguns recursos que enviou para Ubaporanga e se comprometeu a continuar ajudando Gilmar em sua administração, caso seja eleito. O ex-prefeito José Raimundo disse que não tem dúvidas de que Gilmar é o melhor para o povo de Ubaporanga.