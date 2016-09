A Copasa informa que o abastecimento de água dos bairros Aparecida II, Centro, Limoeiro, Monte Líbano, Monte Verde, Morro do Caratinga, Querosene e Santo Antônio, em Caratinga, foi interrompido, em caráter emergencial, na manhã desta sexta-feira (16/09), em decorrência do rompimento de uma rede de distribuição na Vila Almeida Soares. Técnicos da empresa estão trabalhando na manutenção e a normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, no decorrer da madrugada de sábado (17).