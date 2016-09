Marco Antônio e Rina Grossi realizam caminhada

CARATINGA – Na manhã de ontem, os candidatos Marco Antônio, do 14, e Rina Grossi realizaram caminhada da coligação “Caratinga no Rumo Certo”. A concentração aconteceu na Praça da Conceição e um número expressivo de pessoas acompanhou os candidatos por uma parte do Bairro Santo Antônio, ruas Princesa Isabel, João Pinheiro e do Centro.

Populares receberam Marco Antônio e Rina com cordialidade e aproveitaram para mostrar apoio e registrar o momento com fotos do lado dos candidatos.

Marco Antônio disse que está muito feliz porque tem a oportunidade de resgatar sua comunicação com o povo nesse período de campanha. “Está sendo uma vitória pra mim esse momento, posso mostrar o quanto fiz por minha cidade. Ficou o estigma de que só paguei dívida, trabalhei muito, se o destino quiser e o povo aceitar com a benção de Deus que eu continue prefeito, poderei comunicar melhor. Hoje os candidatos estão prometendo e é assim mesmo na empolgação deles, a minha diferença é que estou fazendo há muito tempo, estou mais fortalecido, mais amadurecido, vamos colher o que plantamos. Peguei uma terra arrasada e agora está saneada”