Passeata de Juninho Tristão arrasta milhares de pessoas pelas ruas de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – O candidato a prefeito Juninho e o candidato à vice Eder participaram de um verdadeiro arrastão pelas ruas de Bom Jesus do Galho na noite desta sexta-feira (16). A passeata iniciou-se no centro da cidade e percorreu várias ruas e foi acompanhada de diversos veículos. Os candidatos cumprimentavam, abraçavam e conversavam com as pessoas por todas as ruas que passavam.

Com muito entusiasmo, os participantes deram um verdadeiro show, tremulavam as bandeiras, cantavam e dançavam ao som das músicas da campanha. Eram saudados pelas pessoas que assistiam pelas janelas das casas. Mesmo percorrendo quilômetros, o entusiasmo era tamanho que não apresentavam sinal de cansaço, a empolgação não terminou com o fim do evento, pois as pessoas se mantiveram em frente à igreja matriz por um longo tempo.

Os coordenadores da campanha, e pessoas ouvidas pela reportagem, disseram nunca terem presenciado um número tão grande de pessoas em um evento deste tipo.

Juninho, ao final da caminhada, agradeceu o apoio. “Agradeço ao Eder, ao Dr. Darci, e especialmente a população, que com a presença maciça demonstrou a força do povo e comprovou que estamos no caminho certo. A população entendeu e assumiu nosso projeto para Bom Jesus do Galho”. Juninho ainda pediu para que a população não entre no jogo das provocações, “que mantenha a calma e que a paz seja o marco da campanha”.

Eder agradeceu pela escolha de seu nome para substituir Dr. Darci. “É uma grande honra. Dr. Darci é um grande homem, e estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Quero poder honrar este povo que me acolheu”.

Hoje os candidatos pela coligação ‘Bom Jesus, Socialismo e Democracia’, composta pelas siglas PSB, PSDB, PROS, PPS, PRB, PDT e DEM, fazem comício no distrito de Revés do Belém.