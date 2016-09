Candidatos que pleiteiam as 17 vagas no legislativo caratinguense

CARATINGA – Na edição do dia 21 de agosto, o DIÁRIO publicou a lista dos candidatos à Câmara de Caratinga. Na ocasião, foram divulgados 286 nomes. Mas como algumas candidaturas foram incluídas depois no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os leitores entraram em contato e pediram nova publicação.

Agora constam 300 candidatos, mas vale frisar que alguns nomes foram indeferidos e outros renunciaram. Explicamos aos nossos leitores que a situação dos candidatos era a constante no site do TSE na manhã de ontem.

COLIGAÇÃO A FORÇA DA UNIDADE (PMDB/PSDB)

Nome na urna Nº Situação

Adalton Lima 45145 Deferido

Adriana Batista 15200 Deferido

Aluísio Palhares 15115 Deferido

Ana Luísa Neves 15321 Deferido com recurso

Andreza Miranda Lopes15555 Indeferido com recurso

Betinho 45678 Deferido

Billa 45000 Indeferido com recurso

Charlim Bomfim 45007 Deferido

Cleidinho 45123 Deferido

Cleon Coelho 15615 Deferido

Darcy Ramos 15111 Deferido

Dona Eva 45633 Deferido

Dr. Manoel 15789 Deferido

Elzo 45655 Deferido

Eugenio Enfermeiro 15644 Deferido

Fausto 15015 Deferido

Geraldo Silverio 15221 Deferido

Ilahene 15123 Deferido

João Cabeção 15670 Deferido

Johny da Casa de Amparo 15888 Deferido

Jussileia 15555 Renúncia

Laura 15300 Deferido

Leda Oliveira 15660 Deferido

Leida Bonfim 15922 Deferido

Maradona 15333 Deferido

Marcelo Leocadio 15634 Deferido

Marcio 15500 Deferido

Meire 15001 Deferido

Paulo Henrique 45555 Deferido

Pedro Marcio(Pedrinho)15800 Deferido

Rominho Costa 15000 Deferido

Sr. Onofre 45222 Deferido

Tairinha 45695 Deferido

Tio Dimas 45789 Deferido

COLIGAÇÃO A FORÇA DAS NOVAS IDEIAS (DEM/PSD)

Nome na urna Nº Situação

Adelisio Raminho 55888 Deferido

Adriano Henriques 25888 Deferido

Alexandre Deladier 25222 Deferido

Anderson de Souza 55007 Deferido

Andreia Cezarim 25650 Deferido

Aparecida Missionária 25678 Indeferido com recurso

Carminha do Aparecida25555 Deferido

Diego Oliveira 55123 Deferido

DJ Francis 25252 Deferido

Dr. Michel 55321 Deferido

Ernane do Ônibus 55630 Deferido

Expedito Soldador 25860 Deferido

Indiara do Henrique 25111 Indeferido com recurso

Itamar Pedro 55456 Deferido

Jessica Martins 25600 Deferido

João Angola 25670 Deferido

Josué Nunes 55222 Deferido

Juliana Pedrete 25443 Deferido

Julio Cesar 55000 Deferido

Luciano Araújo 55111 Deferido

Maiude 25477 Deferido

Marcio Bascoito 25125 Deferido

Neudmar do Posto 55999 Deferido

Noé da Farmácia 25456 Deferido

Patrícia Figueiredo 55777 Deferido

Paulinho da Bicicleta 55001 Deferido

Rainer 25200 Deferido

Renata Pena 25500 Deferido

Robson Cirilo 55654 Deferido

Sandrinho da Hemodiálise 25025 Deferido

Selma Rodrigues 55555 Deferido

Taka Pedra 25123 Deferido

Valtinho 25630 Deferido

Vera do Dr. Aurélio 55448 Deferido

COLIGAÇÃO CARATINGA EM 1º LUGAR (PT / PSDC / PP)

Nome na urna Nº Situação

Adriana 13681 Deferido

Agostinho Jacinto 13613 Deferido

Andrea 13633 Deferido

Aparecida Abreu 13352 Deferido

Ary do Picolé 27250 Deferido

Cleber da Agricultura 13213 Deferido

Duarte Antônio 13680 Deferido

Edvane 13654 Deferido

Estefania Camelô 13013 Renúncia

Evaristo Corredor 13333 Deferido

Fernando Henrique 27333 Deferido

Gerê 13198 Deferido

Gilson Jipão 13133 Deferido

Irmão Emerson 11123 Deferido

João Claro 13222 Deferido

João da S10 13456 Renúncia

Joãozinho do Brechó 13113 Deferido

José Vicente 27234 Renúncia

Junior Eletricista 13511 Deferido

Lairto do Viveiro 27201 Deferido

Luiz Faria 27248 Deferido

Lurdinha Dom Lara 13330 Renúncia

Marilene Custódio 13321 Deferido

Mestre Borracha 27286 Deferido

Paulinho Dom Lara 11680 Deferido

Rita Cassinha 13999 Deferido

Rita da Água de Coco 13123 Deferido

Roberto dos Santos 13777 Deferido

Sebastião Ferreira da Silva 13144 Deferido

Silda Oliveira 13013 Deferido

Simone 13532 Deferido

Sol 13651 Deferido

Sr. Antônio 13444 Deferido

Tião Corino 13103 Deferido

Tino Água 13670 Deferido

Tota 13212 Deferido

Vanderlei 13608 Deferido

COLIGAÇÃO CARATINGA TEM JEITO (PROS / PTN / PTC)

Nome na urna Nº Situação

Aline Reis 90623 Indeferido

Cigano 36123 Deferido

Cotinha 90151 Deferido

Doca Boy 19123 Deferido

Eduardo Gregório (Dudu da Rádio) 90190 Deferido

Elias da Saúde 36000 Deferido

Elienai do Salão 90321 Deferido

Guerra 90123 Deferido

Irys 90528 Indeferido

João Carlos Martins 90628 Indeferido

Jusimar 19777 Deferido

Kelen da Academia 90753 Deferido

Lázaro Motoboy 90640 Deferido

Lucimar do Zé Metal 90256 Deferido

Marília do Chico do Gás90181 Deferido

Marli 90631 Deferido

Marquim 90222 Deferido

Merinha 90929 Deferido

Mestre Marcelo do Taekwondo 90111 Deferido

Miltinho Corretor 19000 Renúncia

Nathalia Ramos 90579 Deferido

Nêga da Padaria 90353 Deferido

Pastor Marcelo 90456 Deferido

PC Pulica 90333 Deferido

Preguinho do Samba 19232 Deferido

Rondinelle 9000 Deferido

Serginho Condé 36222 Deferido

Tatu do Bem 19955 Deferido

Valdir do Alcebíades 19789 Deferido

Veralucia 90789 Deferido

Waldir Chagas 19111 Deferido

Zé Braz 90590 Deferido

Zé Florentino 1900 Deferido

Zé Marcio 19030 Deferido

COLIGAÇÃO PPS-PR

Nome na urna Nº Situação

Adelia 23900 Renúncia

Aparecida do Zé Milim 23555 Deferido

Bicudo 23500 Deferido

Claudinha de São Cândido 23690 Deferido

Claudia Rodrigues 23800 Deferido

Dedeu Goleiro 23222 Deferido

Denis 23123 Deferido

Dete 23111 Deferido

Eudes 23456 Deferido

Fátima 23000 Deferido

Geraldo Augusto(Fumaça) 23263 Deferido

João Paulo Bramusse (Cotinha) 23122 Deferido

Joãozinho do Trator 23345 Deferido

Jorge do Leão 23155 Deferido

Júlio de São Cândido 23444 Deferido

Marcelo 23033 Indeferido

Miraldo Leiteiro 23685 Deferido

Renata Senra 23600 Deferido

Renato Avelino 23333 Deferido

Ronaldo Cascão 23940 Deferido

Silvestre Pereira (Vete) 23321 Deferido

Tia Mirinha 22622 Deferido

Virgínia 23620 Deferido

Zé Dentista 23233 Deferido

Zé do Alumínio 23400 Deferido

COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO (PSC/PSL)

Nome na urna Nº Situação

Alexandra 20212 Deferido

Alexandre do Tele Cerveja 17999 Deferido

Altair Nego 17345 Deferido

Carlos do Bloco 17505 Deferido

Cedina 17625 Deferido

Dil Garcia 17222 Deferido

Edinho Pula Pula 20234 Deferido

Edmar do Zé Anastácio 17111 Deferido

Edson do Taxi 1777 Deferido

Edvonio Martins 17120 Deferido

Elcio da Farmácia 17100 Deferido

Eliseu Nascimento 17500 Deferido

Helinho 20120 Deferido

Isaias Leiteiro 17234 Deferido

Jaqueline 20020 Deferido

Joanes Carteiro 20123 Deferido

Joaquim Rodrigues 20000 Deferido

Levi 20014 Deferido

Luciano Fotógrafo 17333 Deferido

Lucimar 17117 Deferido

Marcelo Praxedes 17017 Deferido

Nascimento 17000 Deferido

Penha Cabeleireira 20222 Deferido

Penha de Santa Luzia 20127 Deferido

Pollyane 17717 Deferido

Professor Caetano 20345 Deferido

Professora Mariza 17001 Deferido

Professor Paulinho 17123 Deferido

Renatinho do Bairro das Graças 17456 Deferido

Salvador do Recanto Skrym 20220 Deferido

Sô Francisco da Farmácia 20321 Deferido

Tamara 17789 Deferido

Tia Ana 17321 Deferido

Vanir 20580 Definido

COLIGAÇÃO JUNTOS SEREMOS FORTES (PTB/PDT/PSB/PEN)

Nome na urna Nº Situação

Batata 14444 Deferido

Bibi 14123 Deferido

Célia Vieira 12321 Indeferido

Elizangela da Dona Graça 12000 Deferido

Elma Abrahão 12456 Deferido

Fabrício do Posto 12193 Deferido

Gilson Pena 12640 Deferido

Gorda 12555 Deferido

Grilo Paraguai 12123 Deferido

Janio do Pastor 12567 Deferido

Jean Carreirinha 40222 Deferido

Joana D’arc do Jucão 12122 Deferido

José Cordeiro 14644 Deferido

Lázaro (Lauzim) 51051 Deferido

Marceni do Posto 14222 Deferido

Maria Helena 12777 Deferido

Mauro Água e Luz 12190 Deferido

Mestre 14680 Deferido

Moreno 12789 Deferido

Nilta do Geraldinho Pintor 12557 Deferido

Ronaldo da Mila 40123 Deferido

Ronilson 14190 Deferido

Rosilene Franco 12680 Deferido

Sargento Borges 12312 Deferido

Silvio da Cachaça 14620 Deferido

Zé Raymundo 12345 Deferido

Zé Ronaldo 40000 Deferido

COLIGAÇÃO MUDAR PARA MELHOR (PRB/PHS/SD)

Nome na urna Nº Situação

Alzira 10411 Deferido

Arcanjo 10789 Deferido

Arlete Enfermeira 31254 Renúncia

Barreto 10100 Deferido

Caio do Postinho 10999 Deferido

Claudiana 31001 Deferido

Clausiano Peixoto (Teinha) 31456 Deferido

Culim 10444 Indeferido com recurso

Damiany 31777 Deferido

DJ Cristiano Barbosa 77444 Deferido

Edinho Ferramenta 10123 Deferido

Elsimar Ferreira 31000 Deferido

Geovane Moura 10777 Deferido

Janeth 31999 Indeferido

Januária 31245 Deferido

Jorge Passarinheiro 31952 Deferido

José Eustáquio (Taquinho) 31715 Deferido

José Geraldo Cristino 10037 Deferido

Juvenil 77321 Deferido

Lucão 10222 Deferido

Mãe Meire 77222 Deferido

Marcone 77555 Deferido

Maria Mariano 77333 Deferido

Mauricio Bento 31031 Deferido

Neuza da Oncologia 1000 Deferido

Oreia 31555 Deferido

Pastor Mauro 77123 Renúncia

Patrícia Lopes 10456 Deferido

Paulinho da Casa do Ciclista 10321 Deferido

Pedro Taioba 77777 Deferido

Saulo Garcia 31222 Deferido

Simone Lucia 10710 Indeferido

Viviane de Souza 10300 Deferido

Zé Cebiades 31204 Deferido

Zenayde 77000 Deferido

Zé Pessoa 10111 Deferido

COLIGAÇÃO MUDAR PARA O NOVO (PMB/PMN/PRTB)

Nome na urna Nº Situação

Alair Lopes 35315 Indeferido

Daiani 35010 Deferido

Fizinho 35000 Indeferido

Jacutinga 33123 Deferido

Joaquim Xavier 28123 Deferido

Marcileia Aparecida 28000 Deferido

COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM TRANSFORMAÇÃO (PT do B/REDE/PC do B)

Nome na urna Nº Situação

Ana Cristina 18123 Indeferido

Ângela da Portelinha 70220 Deferido

Arão 70601 Deferido

Bagaleta 70620 Deferido

Batista da Farmácia 70789 Deferido

Brito 70321 Deferido

Carlindo de Dom Lara 70345 Deferido

Daniela 70043 Deferido

Eliseu Bonfá 70000 Deferido

Eneas Santa Luzia 70111 Deferido

Jayne Soares 70333 Deferido

Jessica 70001 Deferido

João Abelha 70344 Deferido

João Catita 70222 Deferido

João da Universal 70100 Deferido

José Maria das Casas Bahia 70600 Deferido

Josué da Silveira 70123 Deferido

Luana Brum 70070 Deferido

Luiz Henrique 70007 Deferido

Marcelo Leiturista 18111 Renúncia

Marta da Latemia 70500 Deferido

Monica de São Cândido 70999 Deferido

Paulo da Obra 70770 Deferido

Professor Mauro 65656 Deferido

Prof. João/Joãozinho do Esporte 70011 Deferido

Raul 18225 Deferido

Ricardo Gusmão 70456 Indeferido com recurso

Roberto da Saúde 70125 Deferido

Ronildo da Tininha 70777 Deferido

Rose do Bar 70025 Deferido

Vaguinho do Posto Caratinga 44777 Deferido

Zelinha 70890 Deferido