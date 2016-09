Eleitor, conheça as propostas de quem irá governar Caratinga nos próximos 4 anos

Nesta terceira rodada de perguntas, candidatos falam sobre relacionamento com o legislativo, funcionalismo público, questão da APA da Pedra Itaúna e a respeito do trânsito no perímetro urbano da BR-116

CARATINGA – Na edição do último domingo (11), o DIÁRIO DE CARATINGA trouxe ao leitor mais algumas propostas daqueles que concorrem à prefeitura de Caratinga, sobre abastecimento de água, iluminação pública, habitação e queda dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Para isso, fizemos a mesma pergunta para todos os candidatos e hoje trazemos respostas a outros questionamentos, desta vez, sobre os temas relação com o Legislativo, valorização do servidor público, proteção da Pedra Itaúna e perímetro urbano da BR-116. Reiteramos ao leitor que a colocação das respostas obedece à ordem alfabética dos candidatos.

O Legislativo atua na fiscalização dos atos da administração municipal e na votação dos projetos de leis. Caso seja eleito, como será sua relação com os vereadores?

Dr. Welington- A relação deve sempre ser de respeito e independência. Acredito que é importante fazer um governo que conte com o apoio da população e também da Câmara Municipal, mas entendo o papel dos vereadores. Entendo que possível administrar sem conchavos, e sem acordos que firam os valores morais que devem conduzir todos os homens, políticos ou não. Não é preciso comprar votos, e se isso é uma prática nesta cidade, já adianto que não farei parte e não vou administrar assim. Políticos sérios por todo mundo conseguem administrar de forma séria e até com minorias, porque quando a proposta é séria e para o bem do povo, até os adversários reconhecem. Aliás, é importante que fique claro, que somos adversários na disputa do voto na campanha, mas nos respeitamos e depois do dia 2 de outubro, trabalharemos todos por Caratinga. Como eu sempre gosto de frisar, só podemos fazer uma Caratinga justa e mais humana com a ajuda de todos.

João Bosco- Vereadores e prefeito são eleitos pelo povo e para o povo. É preciso manter um bom diálogo, ter clareza nos projetos e priorizar as necessidades do município e da população. É preciso manter uma convivência de muito respeito. Sabemos que a divergência de ideias também é enriquecedora e a população de Caratinga precisa se orgulhar das ações da Câmara Municipal e do trabalho do Executivo. É nessa linha de pensamento que vamos governar.

Márcio Didi- A relação do Executivo (prefeito) com qualquer um dos demais poderes (Legislativo e Judiciário) tem que ser sempre séria e dentro das prerrogativas das legislações pertinentes e, se possível, harmoniosa. Não pode o prefeito, colocar obstáculos em qualquer que seja a fiscalização. Dentre os princípios da Administração Pública está o da Publicidade e o da Transparência. Sou um pouco conservador em determinados assuntos; sou da época que o “Fio do Bigode” tinha valor. Portanto, “quem não deve, não teme”. Diante do exposto, nossa relação com os vereadores, será a melhor possível, sempre respeitando as leis, regras e regulamentos de maneira geral.

Marco Antônio- Como sempre tem sido. Com total transparência, bom convívio e respeitando a nossa democracia. Eles com a independência do poder que lhes cabe e nós com a nossa independência, mas sempre no diálogo.

Odiel- Como não pode ser de outra forma, o relacionamento do prefeito com os vereadores será baseado no respeito e cooperação pelo bem da população. Não queremos que os vereadores da próxima legislatura sejam omissos ou coniventes com os problemas da administração municipal. Infelizmente, a atual gestão já responde por vários processos de improbidade, processos criminais por fraude na compra de medicamentos e vários inquéritos em adiamentos. Tudo isto sem que nenhuma atitude fosse tomada pela Câmara de Vereadores. É muito importante a função do vereador de uma cidade do porte de Caratinga, pois a omissão ou conivência da Câmara causa prejuízos à toda população. Alguns vereadores têm acesso direto para conseguir serviços de saúde da prefeitura, que deveriam ser para todos e não apenas para o “vereador amigo” do prefeito. Neste exemplo, não é um caso de força política, mas sim de corrupção das suas funções de fiscalizar e apresentar projetos. No dia 2 de outubro cada vereador será eleito com uma proposta para o seu mandato, e caso esta proposta seja realmente direcionada para melhorar as condições de vida da população de Caratinga, vamos incorporar estas ideias ao nosso plano de governo. Barganha pessoal e venda de apoio não é do nosso interesse.

Van Gogh – Como prefeito tudo que for feito pelo poder executivo será antes de sua realização, enviado ofício a todos os vereadores para que fiscalizem para ver se existe alguma irregularidade ou falha, somente depois desta fiscalização preventiva dos vereadores, assinada e devolvida ao executivo é que realizaremos uma obra ou outro gasto qualquer de dinheiro do povo. Além disso, também colocaremos em local público na cidade e distritos, para que os cidadãos também acompanhem e possam perceber se existe alguma irregularidade, e durante a execução teremos o acompanhamento de representantes do legislativo e da população, transparência total. O prefeito será um mero empregado do povo, não se transformará em um patrão, como temos visto em Caratinga.

A sintonia com o funcionalismo público municipal é fundamental para conduzir uma gestão. Quais são suas propostas para valorizar o servidor público?

Dr. Welington- Uma gestão pública de qualidade passa pela valorização do servidor, afinal ele é ponta, a ligação com a comunidade. São os servidores públicos que executam as políticas públicas que propomos e fazem dar certo. Entre as minhas ações nesse sentido vou desenvolver, em harmonia com o Sindicato, um Plano de Carreira do Servidor e ao longo do mandato buscar resolver as questões de defasagem salarial que alcançam várias categorias. Acredito que manter um diálogo com os representantes em todos os momentos é o caminho para um convívio harmonioso, afinal de contas, sendo eleito, serei o prefeito por quatro anos, mas o trabalho do servidor irá continuar. A cidade vai continuar, e tudo tem que funcionar. Vamos trabalhar para garantir uma saúde digna para o trabalhador, respeitando as normas de Segurança do Trabalho em todos os setores de atuação dos servidores da Administração Pública e abrir um diálogo para encontrarmos o melhor caminho, para que o servidor tenha o seu plano de saúde, uma reivindicação antiga que vamos trabalhar para atender. Sei também de várias reivindicações com relação a adaptações que precisam ser feitas no Estatuto do Magistério de Caratinga. Nós vamos fazer.

João Bosco- Os servidores municipais têm o meu respeito e a minha profunda admiração. Tive a oportunidade de conhecê-los na lida. Sei o quanto se esforçam para que o dia a dia do município transcorra com harmonia e produtividade. Reconheço que poderiam ter melhores salários se a arrecadação do município fosse maior. Sei também que podemos implementar ações de valorização como foi feito na gestão 2009-2012. Vamos ouvir os servidores em seus anseios e fazer o melhor possível dentro da realidade de arrecadação do município.

Márcio Didi- Sim, claro que a sintonia com os servidores é fundamental para a condução de uma gestão e principalmente, para que a mesma sobressaia. Em nosso governo, reestruturaremos toda a administração com reforma e adequação do estatuto do servidor, dos planos de cargos e salários, dos planos de carreiras. Contendo nestes, progressão salarial, gratificação por função, entre outros benefícios e obrigações. Lembrando que a meritocracia deve ser explorada, ou seja, iremos valorizar a função desempenhada quando eficiente.

Marco Antônio- Continuar avançando em tudo que já fizemos por eles. Durante oito anos fui funcionário público, depois fui diretor de departamento, secretário por duas vezes, vice-prefeito. Hoje estou como prefeito e conheço os anseios de cada categoria, por isso, minha relação tem sido de muito diálogo e muita valorização. Nenhum projeto, nenhum programa, nenhum plano que possa ser desenvolvido pelo Executivo terá algum efeito, se o funcionalismo não tiver estimulado para executá-lo com competência, dedicação e entusiasmo. E é por isso, que a valorização do funcionalismo é fundamental para o sucesso de qualquer gestão. Sempre disse que o funcionário não trabalha para a pessoa do prefeito, mas sim para o povo, como eu também. É por isso, que nossa relação tem sido muito harmônica e com muito diálogo.

Valorizamos o funcionalismo melhorando a condição de trabalho, as estruturas físicas e a máquina administrativa. Valorizamos dando os aumentos que, dentro dessa crise financeira que o país passa, foi muito mais além do que poderíamos se não tivéssemos compromisso. Demos um grande espaço a eles quando nomeei, para ocupar quatro secretarias, funcionários efetivos. Fizemos uma lei que 25% dos cargos políticos sejam ocupados por funcionários de carreira.

Portanto, minha relação tem sido saudável, de amizade e compreensão, porque, assim como eu, eles também entendem, que a nossa função é trabalhar para quem paga nossos salários. E quem paga é o povo de Caratinga.

Odiel- A principal e mais importante atitude que o próximo prefeito de Caratinga deve ter com os funcionários públicos municipais é fazer uma administração séria e sem escândalos. Nenhum funcionário fica satisfeito de ser perguntado porque a prefeitura está fraudando a compra de medicamentos ou porque gastou 1 milhão de reais com agência de publicidade. O prefeito é passageiro, os funcionários querem que a prefeitura seja administrada com competência, apresentando realmente resultados positivos para a população. Uma das reclamações mais ouvidas dos funcionários é o mal-estar de ser questionado sobre trabalhar em um lugar que acontece “roubos”, “fraudes”, sendo perguntado se “ninguém” viu isto acontecer, ou se “ninguém” vai denunciar. Na nossa gestão vamos reduzir os cargos comissionados e as contratações politicas sem lastro de capacidade e/ou técnica, para poder investir e valorizar o funcionário de carreira, para que a população tenha o devido retorno em serviços e atendimento.

Van Gogh – Tenho dito que maioria dos funcionários da prefeitura veste realmente a camisa, são pessoas de bem, se dedicam ao município e a maioria não tem reconhecimento ou valorização. Um governo sério e de honestidade chama a responsabilidade de agir em prol de todos, e os funcionários da prefeitura são cidadãos de nossa cidade. Vamos aproveitar ao máximo estes funcionários, ver suas qualificações, aproveitar melhor nas áreas que tem melhor desempenho. Já citei em entrevistas, funcionários como o senhor Marcelo (Robocop), conhecido artista de nessa cidade, que leva o nome de Caratinga a todo Brasil e trabalha como motorista da prefeitura. Ele não tem valorização alguma; se eleito este funcionário da prefeitura será um professor de crianças e adolescentes, ensinando sua arte, e mais que isto formará cidadãos. O Evaristo (corredor) que participa de provas em todo Brasil, será um treinador de crianças e adolescentes, é muito importante a formação. Tenho certeza que muitos outros funcionários da prefeitura podem melhorar muito seu desempenho se forem estimulados e valorizados.

A Pedra Itaúna ao longo dos anos tem sido palco de constantes ações criminosas. Quais ações o senhor pretende implementar para proteger aquela Área de Proteção Ambiental (APA)?

Dr. Welington- Como a Pedra Itaúna é uma APA, precisamos trabalhar no sentido de preservar e recuperar a área. As primeiras ações passam por um diálogo com os proprietários de áreas no entorno, para juntos, poder público e comunidade, iniciarmos um projeto de recuperação e revitalização da vegetação nativa e de recuperação das nascentes, sempre com a preocupação de escolher espécies que produzam alimentos para recompormos a fauna silvestre do local. Mais importante que tudo isso é tirar do papel a Brigada de Incêndios e fazê-la na prática, treinando pessoal para que os focos de incêndio sejam combatidos assim que aparecer e não percamos tudo que foi feito. Na sequência precisamos recuperar o amor do povo de Caratinga pela Pedra, e vamos buscar recursos para construir o mirante e recuperar as trilhas, atraindo atividades turísticas para o local. Mas, já no início do mandato vamos fazer um trabalho junto a Policia Militar no sentido de melhorar a segurança na Pedra Itaúna e à medida que formos colocando em práticas as ações vamos melhorando a sensação de segurança, para que as pessoas tenham realmente vontade e sintam-se seguras para visitar o local.

João Bosco- Antes de responder à pergunta propriamente colocada, quero parabenizar as pessoas, instituições, entidades e lideranças que têm empenhado na limpeza e no plantio de árvores na área da Itaúna. Quero aproveitar o espaço para fazer um reconhecimento especial ao padre Gleidson Forte, que tem colocado sua sabedoria, sua influência e sua juventude na realização de um trabalho que é dever de todos: cuidar bem do que é nosso. A Itaúna é um lindo cartão postal que precisa ser vigiado diuturnamente. Não vamos poupar esforços nessa tarefa, mas, precisamos também, da conscientização, da ajuda da população e da implementação do Conselho Gestor dessa APA.

Márcio Didi- Para manter nosso patrimônio ambiental livre de ações criminosas é imprescindível o investimento em fiscalizações intensivas. Além disso, precisamos criar medidas voltadas para a ampliação do turismo naquela região, o que irá fomentar o interesse da população em cuidar da natureza e a preservação da mesma.

Marco Antônio- Nós já estamos realizando, constantemente, um trabalho de preservação desta área com o replantio de árvores nativas, limpeza constante do lixo deixado pelos visitantes, fiscalização, aceiro e revitalização de áreas da APA da Pedra Itaúna. Para isso, contamos com o departamento de Educação Ambiental e Unidades de Conservação e também com toda a comunidade que sempre nos alerta sobre o vandalismo.

Odiel- A APA da Pedra Itaúna tem um enorme potencial turístico e econômico que não foi aproveitado ou incentivado pelo atual governo. A população de Caratinga precisa saber que em muitas situações as ações positivas não acontecem por falta de capacidade e até mesmo por pouca vontade de trabalhar do gestor municipal. Em nossa administração, conjuntamente com o proprietário da área e com a iniciativa privada (investidor), vamos implantar um projeto ambiental da APA da Pedra Itaúna que vai permitir a sua visitação, preservação e exploração econômica, utilizando tanto o potencial turístico de visitante de outras cidades com a visitação local, como é feito com a Pedra do Ibituruna em Governador Valadares. O atual governo sequer deu apoio a realização dos campeonatos de Voo Livre, sendo que Caratinga pode receber até as etapas internacionais de Paraglider e Asa Delta. Todos que já visitaram a Pedra Itaúna ficaram maravilhados com a vista e com a beleza do local, e muitos perguntam o por que não existem um restaurante, o por que a estrada não é melhorada. Implantando estas ações de aproveitamento do potencial de turismo ambiental e de lazer acreditamos que será possível adotar ações de monitoramento e prevenção das ações criminosas praticadas contra a APA da Pedra Itaúna.

Van Gogh – Primeira coisa é solicitar a Cemig a retirar aquela rede energia que sobe em meio a Mata Atlântica e que todo ano devasta a mata para sua manutenção. Faremos um projeto sério de controle de incêndios, incluindo vigias na época de seca para evitar que eles aconteçam. Além de um projeto conciliatório de meio ambiente e turismo, com a construção imediata de uma nova estrada de acesso a pedra, vindo por detrás, uma estrada segura, bem como um projeto turístico para o local. Ali existe uma vista maravilhosa e não é aproveitada por falta de visão dos políticos de Caratinga. Vamos mudar este tipo de administração medíocre que existe em Caratinga.

No ano passado, com a municipalização do trânsito, cogitou-se um convênio do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) junto à Prefeitura de Caratinga, para que a Prefeitura assumisse o perímetro urbano da BR-116. Para o senhor, o município assumir essa responsabilidade resolveria o problema de trechos críticos, como o trevo de acesso ao Bairro Esplanada ou o mais sensato seria esperar uma intervenção do órgão federal?

Dr. Welington- O problema do trânsito em Caratinga coloca em risco a segurança das pessoas e cria um caos, pela falta de resolutividade, seja na BR ou dentro da cidade. Minha primeira atuação com relação ao trânsito será contratar uma empresa especializada para fazer um estudo completo, abrangendo os bairros, a rodovia, distritos e zona rural, para termos um plano de solução definitivo a curto, médio e longo prazo em Caratinga. Com a proposta de solução dos problemas, como o do trevo de acesso ao Bairro Esplanada em mãos, poderemos sentar à mesa com o Dnit para colocar em prática, e se for necessário, assinaremos um convênio de cooperação. O que não podemos é ficar transferindo a responsabilidade. Como prefeito eu quero e vou resolver o problema. Mas, quero afirmar que, enquanto o estudo de viabilidade estiver sendo desenvolvido, quero nos primeiros 100 dias de mandato tapar os buracos e fazer um cronograma para pavimentar 100% da cidade ao longo do meu mandato. Além disso, vamos regulamentar o estacionamento no centro e em pontos de grande circulação como centros comerciais nos bairros e áreas próximas as escolas. Efetivar a fiscalização por meio de agentes de trânsito e fazer melhorias, imediatas, na sinalização horizontal e vertical. Vamos propor e executar soluções de acessibilidade em toda cidade, para motoristas e pedestres com necessidades especiais. E não poderia me esquecer de dizer os Distritos estão entre as minhas prioridades, porque sabemos que da Zona Rural vem grande parte da produção que ajudar a mover economicamente a cidade e por isso vamos fazer a nossa parte no que diz respeito a manutenção e melhoria das estradas vicinais.

João Bosco- O município sozinho não pode realizar as obras necessárias para garantir a segurança dos transeuntes e o tráfego intenso de uma rodovia federal. Não vamos medir esforços em busca de recursos para tais obras. A municipalização da BR no perímetro urbano implica em adensamento e ordenamento da ocupação das margens o que representa um ganho forte de receita se bem explorado. Também é preciso considerar que as obras de infraestrutura são caras e devem ser feitas em parceria com o Dnit, vamos manter diálogo constante com os deputados que nos apoiam a fim de viabilizar a destinação de recursos para essas obras.

Márcio Didi- Creio que a participação municipal na situação do perímetro urbano da BR 116 irá agilizar as obras necessárias para solucionar o grave problema que vivemos. Não cabe esperar que essa iniciativa venha por parte do órgão federal, visto que nosso contato com o problema é diário, ou seja, estamos a par da situação diariamente, logo, sabemos da urgência imediata da solução do problema.

Marco Antônio- Municipalizar este trecho é pensado pela nossa administração, porém não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Para municipalizar este trecho temos de ter investimentos e condições de dar todo o suporte necessário para mantermos a manutenção necessária. Nós temos uma usina de asfalto frio e a manutenção desse trecho é de asfalto quente. A manutenção por conta do município teria de haver algum investimento concreto. De qualquer forma, no próximo ano, o Dnit tem de fazer os investimentos necessários, em todos os trechos dos bairros Santos Zita, Zacarias, Espanada e das Graças em todas as necessidades que temos. Se não houver este avanço, vamos verificar junto com a população, a possibilidade de municipalizar este trecho e nós mesmos executarmos as obras que eles nos devem e que são necessárias para a segurança da comunidade.

Odiel- A população, que diariamente coloca em risco as suas vidas para atravessar a BR-116, não pode esperar mais. O atual prefeito, como no caso do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, foi e está sendo omisso em relação as obras necessárias para resolver os pontos críticos de travessia da BR-116. Como no caso do Hospital, onde o atendimento está comprometido devido a omissão do atual prefeito, que simplesmente “lava as suas mãos” dizendo que mandou o dinheiro que tinha que mandar, todos os dias várias pessoas colocam as suas vidas em risco. Uma das primeiras medidas da nossa gestão será assumir e municipalizar o trecho urbano da BR-116, primeiro para iniciar as obras de intervenção, mesmo que uma obra de cada vez, mas com início imediato e segundo para poder receber os valores das multas dos redutores de velocidades. Assumir o trecho urbano da BR-116 não é um problema é a maneira mais eficaz de resolver o problema da população de Caratinga, isto para quem quer trabalhar e tem capacidade para fazer.

Van Gogh – Nosso plano é notificar o Dnit já no dia 02 de janeiro para uma solução imediata para este problema, nem que seja um paliativo como já o órgão está condenado a fazer. Seja do Dnit ou da prefeitura, temos que ter responsabilidade, as pessoas são atropeladas e mortas, e as ditas autoridades, sejam do Dnit ou o prefeito, fingem que não veem nada. Se em 15 dias do meu governo o Dnit não agir, vamos chamar toda população e vamos para a BR e vamos fazer quebra-molas, sinal, rotatória, o que for preciso. Como prefeito comprarei brigas pelo povo ao qual serei um simples empregado. Antes de fazer isso, porém, notificarei ao Dnit, ao governo federal, deputados, e ao Ministério Público federal, dando ciência do que pretendemos fazer. O povo vem em primeiro lugar, a lei existe para servir ao cidadão, se ela não o faz, o cidadão deve se rebelar contra ela e eu estarei a frente.