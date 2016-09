Deputado Mauro Lopes busca recursos para o HNSA junto ao Ministério da Saúde

Também fez parte da comitiva o provedor do hospital, padre José Antônio

DA REDAÇÃO- Visando melhorias para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), o deputado federal Mauro Lopes (PMDB) agendou uma reunião, que aconteceu na última terça-feira (13) em Brasília, no Ministério da Saúde.

Participaram do encontro o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o candidato pela coligação “A Força do Trabalho e da Experiência”, Odiel (PMDB) e o provedor do HNSA, padre José Antônio Nogueira. A reunião teve por objetivo tratar de assuntos relacionados à busca de recursos da Rede Cegonha e emendas parlamentares na esfera federal para o HNSA.

O hospital tem enfrentado uma série crise financeira e já ameaçou fechar as suas portas. Durante entrevista coletiva em agosto deste ano, o presidente da mesa diretora do hospital, dom Emanuel Messias de Oliveira já havia afirmado que os recursos de contratualização (Rede Cegonha), no valor de R$ 8.500.000, ainda não tinham previsão de pagamento, uma vez que faltavam documentações, de acordo informação da Superintendência Regional de Saúde (SRS). A reunião também aconteceu para regularizar essa situação.

Hoje o hospital trabalha com um déficit mensal de R$ 1.640.000 aproximadamente. Para a administração do hospital é preciso uma contratualização de R$ 2.780.000. A contratualização já foi formalizada junto à Secretaria Municipal de Saúde, que protocolou junto ao Estado que, por sua vez, fez à solicitação junto aos órgãos competentes e está estudando a viabilidade de liberação dos recursos em tripartite: governo federal, estadual e municipal.

No dia 6 de setembro o HNSA recebeu a primeira resposta do Estado para o problema do hospital, a deliberação CIB-SUS/MG nº 2.392, de 2 de setembro de 2016, com recurso para reforço do custeio da alteração em urgência e emergência de média complexidade e alta complexidade, no valor R$ 3.500.000 (anual) ao Fundo Municipal de Saúde/FMS de Caratinga, repassados pelo Fundo Estadual de Saúde em parcelas mensais de até R$ 500.000.

Com o anúncio da verba, que foi liberada com o empenho do deputado estadual Adalclever Lopes, o hospital conseguiu sair do “sufoco”, regularizando alguns setores que estavam paralisados.