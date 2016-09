Doctum TV fará debate ao vivo com candidatos a prefeito de Caratinga

DA REDAÇÃO – Nesta segunda-feira (18), às 20h, a Doctum TV promoverá mais um debate eleitoral ao vivo. A emissora mantém a tradição, agora muito mais madura e experiente, em promover debates ao vivo. A intenção é proporcionar ao eleitor a oportunidade ampla e transparente para analisar as propostas dos candidatos e se decidir.

O debate é considerado a melhor maneira de saber a verdade por trás das maquiagens do marketing político e da propaganda. Dário Júnior será o mediador do debate. Ele reforça que no dia o candidato está à sua própria sorte, sem nenhum assessor para moldar o que deve ser respondido. Outra vantagem é que o ambiente de tensão acaba por deixá-lo mais vulnerável aos questionamentos, e a necessidade de respostas rápidas muitas vezes derruba a defesa dos participantes e mostra ao espectador as reais convicções sobre o tema.

Os eleitores já podem enviar suas perguntas aos candidatos pelo Facebook da Doctum TV ou WhatsApp 9-9191-0951. A hashtag #debatedoctumtv também já foi lançada para que os internautas façam seus comentários.

O debate acontecerá nas instalações da Doctum TV e poderá ser acompanhado pelos telespectadores pelos canais 09 ou 19 da sua operadora de TV a Cabo, com transmissão simultânea pela Rádio Cidade. Outra opção é a tv on line, através do site: www.doctumtv.com.br e também pelo aplicativo para smartphones da Doctum TV.