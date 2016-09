Metafísica Literária: Walber Gonçalves e Noé Neto trazem reflexão em novo livro

CARATINGA – Na próxima sexta-feira (23), às 19h, acontecerá o lançamento do livro “Metafísica Literária”, de autoria dos professores e colunistas do DIÁRIO DE CARATINGA, Walber Gonçalves e Noé Neto. O evento acontecerá no Núcleo de Documentação e Estudos Históricos (Nudoc). Além do lançamento, na programação haverá exposição do acervo do Nudoc e apresentação musical. A entrada é franca.

Para falar sobre este novo lançamento, a Reportagem conversou com professor Walber. Inicialmente ele falou como surgiu a parceria com Noé para a elaboração deste livro. “Nossa história é de longa data. Fui professor do Noé Neto na sua graduação em Física, depois passamos a trabalhar juntos na Escola Professor Jairo Grossi. Durante estes anos de convívio, mesmo tralhando com disciplinas diferentes, ele Física e eu História, Filosofia e Sociologia; vimos que a literatura nos unia. Ele já participou como coautor de vários livros e vem também escrevendo para alguns jornais, entre eles o DC. O mesmo acontece comigo. Assim, através de uma conversa informal, entre amigos, surgiu a ideia de realizarmos um trabalho juntos, nasce então o projeto literário “Metafísica Literária”.

O nome “Metafísica Literária” tem chamado atenção. A ideia foi promover uma reflexão antes e após a leitura da obra. “Realmente o nome do livro vem despertando o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. O livro é composto por 45 textos, que levam ao leitor a reflexão sobre si mesmo, sobre como lidamos com a nossa própria existência. Cada texto lido será um momento de reflexão sobre a saudade, a fé, a percepção de si, a felicidade, os nossos valores, enfim, um encontro com tudo aquilo que transcende o físico e que faz parte da nossa vida, em todos os momentos”.

O livro estará envolvido em dois projetos sociais de grande relevância. No primeiro, 50 vale-livros foram doados para a ‘Cantina Áurea’ e com a venda dos livros, a renda será revertida à entidade. Os livros também serão inseridos no “Projeto Livro na Escola”, como explica Walber. “O objetivo do projeto é promover a leitura e a cultura através dos livros que são doados para os estudantes do ensino médio. Queremos atingir aproximadamente dez escolas e pretendemos doar cerca de 300 livros. Portanto, todos aqueles que adquirirem o livro estará também colaborando com estes dois projetos sociais”.

O autor já está trabalhando projetos que deverão ser concluídos ainda no final deste ano e outros livros que serão lançados em 2017. “No último dia 15 de setembro foi lançado na Embaixada da Argentina o livro ‘Palavras sem fronteiras V’ que participei como co-autor. Ainda este ano estou trabalhando na organização do lançamento de mais dois livros que contarão com a participação dos acadêmicos do Curso de Psicologia, um voltado para professores e o outro para os profissionais das mais diversas áreas que trabalham com as pessoas que moram na zona rural. Para 2017 alguns trabalhos já estão em andamento, mas vamos aguardar”.

Walber finaliza registrando seus agradecimentos e deixando um convite para que a população prestigie o lançamento. “Primeiramente, gostaria de agradecer ao Diário de Caratinga por mais esta oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Em especial, Nohemy Peixoto, pelo apoio constante. E deixo um convite para todos os amantes da leitura, da cultura, das causas sociais a participarem conosco do lançamento do livro ‘Metafísica Literária’”.