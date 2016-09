Carreta tomba na BR-116, em Ubaporanga

DA REDAÇÃO – No final da manhã de ontem, uma carreta, placas São José dos Campos/SP, tombou no km 509 da BR-116, em Ubaporanga. Apesar do acidente, não houve feridos. O veículo levava uma carga de fraldas geriátricas e seguia para Salvador/BA.

Conforme informações dos bombeiros voluntários de Ubaporanga, o motorista Carlos Alberto da Costa disse que “as vistas escureceram e quando acordou o veículo já estava tombado”. Aparentemente o condutor não se feriu e não quis ser levado para o Pronto Atendimento Microrregional (PAM) em Caratinga.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fez o registro da ocorrência.