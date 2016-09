Mais de 70 títulos cancelados em Córrego Novo

Prazo de recurso é de três dias

DA REDAÇÃO- Foi publicado ontem, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o Edital nº 047/2016 (páginas 138/140), decorrente das sentenças de cancelamento proferidas em 15 de setembro de 2016. O documento foi assinado pelo chefe de Cartório da 72ª zona eleitoral, Arilson Oliveira de Carvalho. Mais de 70 títulos foram cancelados no município de Córrego Novo, sendo de três dias o prazo para recurso.

A população de Córrego Novo é de 3032 habitantes (de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) frente a um número de 3.234 eleitores, contabilizados até maio deste ano. Ou seja, são 202 eleitores a mais que moradores.Não é a primeira vez que isso acontece no município, por isso, no período de setembro a dezembro de 2015 foi realizada uma revisão dos títulos. Eram 3664 eleitores sujeitos à revisão, sendo que 2492 compareceram, comprovando ter domicílio eleitoral no município ou vínculo de natureza familiar, profissional, patrimonial ou comunitária.

Após a revisão foram cancelados 1172 títulos eleitorais. No entanto, logo em seguida o cadastro ficou em aberto até maio deste ano e o número de eleitores subiu novamente, fazendo com que este mês houvessem novos cancelamentos, devido a processos que tramitam na comarca.