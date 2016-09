Lions Caratinga Centro doa livros para a APAC

CARATINGA – Dando continuidade ao projeto “Comunidade de Leitores”, um grupo de integrantes do Lions Clube Caratinga Centro, tendo à frente a presidente Angélica Schmidt dos Reis, esteve visitando a APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados). A visita teve como finalidade oferecer àquela entidade coleções de livros literários de diversos autores, todosem ótimo estado de conservação.

O projeto do Lions Caratinga Centro conta com a parceria de profissionais ligados à biblioteca do UNEC, liderados pelo professor Wesley José da Silva.

Durante a visita à APAC foram doados mais de trezentos livros, “incluindo os de literatura e de enriquecimento pessoal, de autores nacionais e estrangeiros”, informa a presidente.

Aproveitando o momento foi oferecido à diretora da APAC, professora Adriana Gama, assistência técnica para organização da sala destinada à biblioteca. “A diretora e os assistidos demonstraram grande satisfação em ter uma oportunidade para o enriquecimento intelectual dos que ali trabalham ou cumprem pena”, finaliza Angélica Schmidt dos Reis.