Virada Educação Minas Gerais movimenta escolas estaduais neste sábado

DA REDAÇÃO– O dia de hoje será de interação nas escolas da rede estadual de ensino de todo o estado. Dedicado à Virada Educação Minas Gerais, irá estimular as escolas a abrirem suas portas e mostrarem para a comunidade as ações e projetos que desenvolvem. O dia também será dedicado ao lançamento da Campanha VEM – 2016, que fará o chamamento aos jovens em situação de evasão escolar, para que retomem seus estudos, em 2017.

As ações que serão realizadas no sábado foram pensadas durante a “Semana Escola em Movimento”, que foi realizada entre os dias 22 e 27 de agosto, e estão relacionadas a quatro tipos de atividades: diálogos, que englobam ações como rodas de conversas, debates e mesas redondas; exibições, ações que explorem linguagens audiovisuais, apresentações artísticas ou mostras; intervenções, iniciativas que englobam atividades relacionadas a passeatas e visitas à comunidade; e trilhas e oficinas, que são ações de caráter formativo, oficinas e jogos.

No sábado, além de representantes das Superintendências Regionais de Ensino, quase 80 servidores do órgão centralda Secretaria de Estado de Educação irão visitar escolas e terão a oportunidade de conversar com alunos, pais e professores para conhecer a opinião que a comunidade escolar tem sobre a Virada.

CAMPANHA VEM

A Campanha deste ano será realizada no período de 17 de setembro a 28 de outubro de 2016 e os locais de inscrição serão as próprias escolas, que deverão fazer a inscrição (pré-matrícula) dos jovens que as procurarem neste período.

A escola deverá acolher o pedido de matrícula, considerando os níveis e modalidades de ensino que já oferta. Não haverá restrição em relação ao endereço residencial do requerente, ou seja, deverão ser aceitas as inscrições inclusive daqueles jovens que não residirem nas proximidades da escola.

CARATINGA

As escolas de Caratinga também estão se preparando para a Virada Educação. De acordo com a coordenadora pedagógica da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE), Lucy Rosane Raposo o evento é aguardado nas escolas estaduais. “A Virada Educação Minas Gerais – 2017 tem como objetivo mobilizar todas as escolas da rede estadual de educação para que se abram à comunidade e ocupem o seu entorno, oferecendo atividades diversas, marcando, assim, as ações da Virada. As escolas foram orientadas a elaborarem, junto à Comunidade Escolar sua proposta de atividade para este dia. A Virada também marca o lançamento da Campanha VEM, para chamar os jovens em situação de evasão escolar. Este ano a Campanha irá acontecer no período de 17 de setembro a 28 de outubro, quando os interessados deverão procurar a escola mais próxima de sua casa para se inscrever”.

Uma das escolas que já divulgou a sua programação é a Feliciano Miguel Abdala, no Bairro Floresta, que contará com aferição de pressão arterial, exame de glicemia, orientação sobre alimentação saudável, pesagem e medida de IMC, apresentação do Grupo Teatral Agnus Dei, Igreja Nova Vida e aulas de dance fitness, ginástica. Além das apresentações musicais e de dança, acontecerá a distribuição de brindes, cortes de cabelo e maquiagem gratuitos.