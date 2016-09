COLUNA ABRINDO O JOGO

Certame bem avaliado

O programa Abrindo o Jogo desta semana recebeu o árbitro Aguinaldo Garcia e o presidente da Liga Caratinguense de Desportos Paulo Afonso. O assunto, claro, não poderia ser outro se não o Campeonato Regional da Liga. Como sempre ponderado, o presidente Paulo Afonso disse estar muito satisfeito com o andamento do certame, nível técnico altíssimo e jogos empolgantes. Porém, ressaltou a preocupação em relação ao comportamento de alguns jogadores e dirigentes que nessa última rodada especificamente não colaboraram para o bom andamento dos jogos.

Aguinaldo, indagado sobre a qualidade de nossa arbitragem, disse considerá-la boa. Entretanto, admitiu que para acompanhar a evolução da qualidade técnica do jogo, os árbitros também devem se preparar melhor para as partidas. Durante a ótima resenha no programa que sempre vai ao ar às terças 20h30, com reprise às 17h, 23h da quarta e aos domingos as 18h, ficou claro que minha impressão de que estamos tendo o melhor certame dos últimos anos, é também a percepção de meus convidados.

Amanhã teremos mais bola rolando. Pelo Grupo A jogam Esplanada x Limoeiro no estádio do Carmo às 10h. Bonja Jr. x Manchester se enfrentam em Bom Jesus do Galho. Pelo Grupo B, teremos Santo Antônio x ASBJ em Piedade de Caratinga, e América de Santa Efigênia x Catitas em Santa Efigênia. Todos às 10h.

Mineiros: Daqui pra frente só decisão

O Brasileirão está chegando num momento onde todos os jogos são mais decisivos que nunca. O tempo pra se recuperar de algum vacilo não existe mais. portanto, os três mineiros vivem momentos distintos, porem igual em importância. O América mesmo não tendo perdido nas duas últimas rodadas, continua sendo o pior lanterna da história dos pontos corridos com apenas 15 pontos em 25 jogos. Matematicamente ainda existe chance de se salvar. Mas, não creio que o Coelho conseguira somar 30 pontos em 39 possíveis. Entretanto, vencer o Internacional, companheiro de Z4 nesse domingo, passa ser uma obrigação.

O Cruzeiro perdeu para o São Paulo e parece que também um pouco da empolgação que tinha em relação a subida na tabela. Aliás, mesmo tendo melhorado depois da chegada de Mano Menezes, a Raposa jamais de distanciou da zona de rebaixamento. Estando apenas um ponto do Z4, e com risco de entrar caso saia derrotado no clássico contra o Atlético, nem precisa dizer que por tudo que envolve esse jogo, ares de final de campeonato já esta instalado em toda Minas Gerais. A volta de Ramon Ábila serve pra que pelo menos o torcedor tenha esperança de que o time possa voltar a marcar.

Do outro lado da lagoa, a vitória contra o Sport aproximou o time dos lideres Palmeiras (03 pontos) e Flamengo (2 pontos). Porém, a qualidade do jogo deixou muito a desejar. Atuando com um jogador a mais a maior parte do tempo, o Atlético não soube se impor e fazer valer sua melhor qualidade. Ainda bem que o gol de Júnior Urso evitou oque seria um resultado horrível: empatar em casa contra o adversário que briga pra não cair. Se para o rival o jogo de domingo é final, para o Galo nem precisa dizer.

Cheirinho de que?

Para a grande maioria da torcida do Flamengo é de heptacampeonato, para o palmeirense é de eneacampeão, ou seja, nove vezes campeão. Analisando o último confronto onde o Verdão perdeu a oportunidade de abrir vantagem sobre um concorrente direto, na teoria a torcida rubro-negra tem mais motivos para estar confiante que assumirá a liderança nessa rodada diante do Figueirense. Até porque o Palmeiras terá o clássico contra o Corinthians neste sábado. Mas, futebol não é uma ciência exata. O Flamengo pode muito bem tropeçar contra os catarinenses, e o Porco vencer o Timão. Sem falar que o Atlético esta a apenas três pontos da ponta. Portanto, é melhor esperar.

Rogério Silva

