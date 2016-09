Painel 17-09-2016

PMDB

Há quatro anos o PMDB estava fortalecido ao se coligar com o PTB, mas hoje o prefeito Marco Antônio e o vice Odiel estão na disputa eleitoral. Como estão em lados opostos, os partidos estão suando as camisas para ter apoios. Um dos registros é que em 2012 e 2014 tanto o presidente do partido Mauro Lopes e o vice Bené da Ford andavam na mesma toada. Porém neste ano eles não estiveram no comício realizado no Esplanada.

Vereadores

No PMDB, que obteve o maior registro de candidaturas a vereador,é percebido que boa parte desses candidatos não está acompanhando as caravanas. Apesar de ter comício leve e agradável, Odiel vem puxando a caravana praticamente sozinho, mas sempre tem alguns candidatos à Câmara apaixonados pelo partido.

Empresariado

O apoio do empresariado sempre foi uma forte marca das campanhas peemedebistas em Caratinga. Enquanto o PMDB foi a ‘noiva’, isso deu certo; e quando quer ser o ‘noivo’ nunca dará certo? Até mesmo na época de Dário Grossi ele teve que puxar a carruagem junto da família Rio Doce.

Falta D’água

O PMDB tem criticado a questão da falta de água por toda cidade. No discurso, em pleno Bairro Esplanada, Odiel comentou “que irá ter mais firmeza com o contrato com a COPASA e se não for cumprido em seu teor será rompido a concessão”.

Jubileu

Mesmo o dia 14 de setembro tendo caído numa quarta-feira, muitas pessoas foram até cidade de Bom Jesus do Galho participar do encerramento da 97º edição do Jubileu. Como o jornal tem dado bastante cobertura as eleições de outubro, uma pessoa não prestou atenção na chamada de capa e perguntou onde tinha sido um comício com tanta gente. Diante do questionamento, surgiu a resposta: “Esse é o pessoal que vota em Jesus Cristo. Esse voto nunca é perdido”.

Cortella

Ainda repercute a entrevista do professor e teólogo Mário Sergio Cortella. E para nossa satisfação, a assessoria do próprio entrevistado colocou a matéria na rede social de Mário Sergio Cortella. Sinal que gostaram do trabalho do DIÁRIO. À assessoria e aos nossos leitores, o nosso muito obrigado.