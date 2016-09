Julgamento do Habeas Corpus de Angelita Lelis é na terça-feira (20)

DA REDAÇÃO – O julgamento meritório do Habeas Corpus da ex-secretária de Fazenda da Prefeitura de Caratinga, Angelita Carla Nacife Ferreira Lélis, detida no dia 1° de junho de 2016, durante a “Operação Império” acontece na próxima terça-feira (20).

A investigada encontra-se em prisão domiciliar desde o dia 2 de julho, quando o desembargador Alexandre Victor de Carvalho determinou a transferência dos investigados após um mês de reclusão. Os advogados de defesa pediram que a transferência para um presídio que tivesse cela especial – direito reservado a todo cidadão que tem diploma de curso superior, no entanto, não havia vagas.

O processo será avaliado pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)- Unidade Raja Gabaglia. Votarão três desembargadores, sendo dois vogais e o relator Alexandre Victor de Carvalho. No dia 15 de julho, o relator requisitou à Secretaria de Defesa Social, informações sobre a disponibilidade de cela especial em alguma das unidades prisionais do Estado. As informações foram prestadas pela Diretoria de Gestão de Vagas no dia 8 de setembro e os autos foram colocados à mesa para julgamento.

Angelita conta com a defesa dos advogados Leonardo Augusto Marinho Marques, Thiago Martins de Almeida, Ana Carolina Marinho Marques e Luiz Felipe Lelis Costa.