Carreata de Alessandro movimenta Santa Rita de Minas

Mais de 300 veículos participaram do evento

SANTA RITA DE MINAS – A carreata do candidato a prefeito Alessandro Moreira Dias, o ‘Alessandro da Farmácia’, e de Ronaldo Dutra, candidato a vice, foi realizada na quarta-feira (14) em Santa Rita de Minas e levou centenas de veículos as ruas do município.A coordenação da campanha estima que mais de 300 veículos participaram da carreta.

A concentração aconteceu no pátio do Posto Papa légua, as margens da BR-116, seguindo em direção as principais ruas do município. O número de veículos foi tão grande que a carreata atingiu ruas do centro da cidade e ainda havia veículos na fila para deixar a área de concentração da carreata.

Os candidatos desfilaram em carro aberto e por onde passavam eram referenciados com acenos de populares que assistiam perplexos a grande movimentação na cidade.

Na finalização da carreata, Alessandro e Ronaldo Dutra seguiram a pé para cumprimentar as pessoas e foram seguidos por centenas de pessoas pela Avenida Pioneiros.

Alessandro, visivelmente emocionado com o sucesso do evento, agradeceu a presença maciça das pessoas. Ele garantiu a população, se eleito, uma nova forma de governar, com prioridade na saúde, educação e obras de infraestrutura. “As pessoas precisam ser ouvidas, o prefeito precisa estar ao lado da população, ouvindo, discutindo. As portas da minha casa, do meu comércio, continuaram abertas para recebê-los, como sempre foi, e se Deus permitir, e com a ajuda de vocês, as portas da prefeitura também estarão abertas para que juntos possamos governar Santa Rita de Minas de um jeito novo, participativo, ouvindo cada um de vocês”.

O candidato demonstrou confiança e entusiasmo com a campanha. “A cada dia mais pessoas aderem ao nosso plano de governo. Nesta semana os dois eventos por nós realizados foram um sucesso total, a reunião no Córrego Brejaúba na terça-feira (13), e agora a carreata. Temos confiança que o sucesso repetirá no comício que será realizado no sábado (17)”.