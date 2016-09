Pela segunda vez, Marco Antônio e Rina Grossi levam multidão a comício

CARATINGA – Centenas de pessoas compareceram ao segundo Comício de Marco Antônio 14 e Rina Grossi. Depois do Bairro Santa Cruz, foi a vez do Bairro Santa Zita receber os candidatos da coligação ‘Caratinga no Rumo Certo’ na noite de quarta-feira (14).

Repetindo o sucesso do primeiro comício, e mesmo em dia se semana, a Rua Doutor Alísio Muniz ficou pequena para tanta gente que se aglomerou para ouvir as propostas dos candidatos do grupo 14.

No palanque estavam as os candidatos dos partidos PDT, PSC, PSL, PSC, PEN, PPS, PSB e PR e lideranças de diferentes setores da sociedade. O candidato à reeleição Marco Antônio em seu discurso destacou as propostas para que Caratinga continue avançando e ressaltou as dificuldades. “Durante a nossa gestão o nosso lema foi “Fazer mais para quem mais precisa”, e é por isso que trabalhamos em áreas prioritárias como infraestrutura, Educação, Saúde e na área do Social. Aqui mesmo no Bairro Santa Zita asfaltamos diversas ruas, garantindo conforto e segurança. Inauguramos também a Capela Velório que oferece à comunidade um lugar digno para despedir dos seus entes queridos”.

Marco Antônio também aproveitou para acalmar a população sobre a preocupação com a crise hídrica. “Nós, juntamente com o Ministério Público, acionamos a justiça e garantimos que a Copasa vai executar a obra de transposição do Rio Preto. Obra que vai garantir água para a população já no ano que vem”.

A candidata a vice-prefeita Rina Grossi agradeceu a todos os cidadão que a cada dia se junta ao grupo 14, fortalecendo a coligação ‘Caratinga no Rumo Certo’.

“Nosso comício está cada dia maior e mais bonito. Hoje somos uma grande família, uma família que busca o bem de Caratinga. Olhem para o nosso palanque, só tem pessoas de bem. É com este espírito que queremos governar Caratinga nos próximos anos. Vamos juntos rumo vitória”, afirmou Rina.

Rina também aproveitou para convidar a população para a Grande Caminhada do 14 que será realizada no próximo sábado (17), às 9h, com saída da Praça da Conceição.