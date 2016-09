Primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Caratinga será exibido hoje

Gravação aconteceu ontem e será exibida às 13h10 pela Unec TV e TV Leste

CARATINGA – O primeiro debate das Eleições 2016 em Caratinga vai ao ar hoje, às 13h10, pelas emissoras Unec TV e TV Leste. Participaram os candidatos pela coligação “Por uma Caratinga mais justa”, Dr. Welington (DEM); “Caratinga em 1° lugar, nossa única bandeira”, João Bosco (PT); “Caratinga tem jeito”, Márcio Didi (PROS); “Caratinga no rumo certo”, Marco Antônio (PTB); “A força do trabalho e da experiência”, Odiel (PMDB) e Van Gogh (PSOL).

O debate foi promovido pelo Centro Universitário de Caratinga, através do Unec TV, que inaugura sua programação na cidade. O DIÁRIO DE CARATINGA acompanhou, na manhã de ontem, os bastidores da gravação. A disposição das bancadas foi definida através de sorteio realizado anteriormente, com a presença da assessoria dos candidatos, ficando da seguinte maneira: Dr. Welington (1), Odiel (2), Marco Antônio (3), Márcio Didi (4), Van Gogh (5) e João Bosco (6).

O debate foi dividido em quatro blocos. No primeiro bloco os candidatos responderam às perguntas dos funcionários, professores e alunos da Fundação Educacional de Caratinga. Na segunda rodada de perguntas, os funcionários fizeram perguntas entre si, havendo sorteio para perguntas e respostas. No terceiro bloco, os candidatos responderam a seis perguntas de profissionais da comunicação, que também foram sorteadas para cada candidato. Na última rodada, os candidatos tiveram dois minutos para as considerações finais. A ordem dos pronunciamentos obedeceu à orientação das bancadas.

UNEC TV

Segundo Eugênio Maria Gomes, que foi o mediador do debate, o balanço é positivo e resultado de um trabalho de equipe, além da participação dos candidatos. “Estamos muito felizes em inaugurar a nossa grade com um debate com os candidatos a prefeito de Caratinga. Consideramos um nível muito bom e achamos que os candidatos fizeram seu papel. Cada um dentro da área que domina mais se resolveu melhor, mas, principalmente manteve um clima em sua maior parte de cordialidade. É um debate que preparamos com muito cuidado, a equipe toda envolvida nisso em tempo recorde para a gente colocar isso no ar e uma parceria muito agradável com a TV Leste. Uma equipe muito comprometida com o trabalho e nós conseguimos desenvolver essa parceria importante pra esse debate e que vamos continuar conversando para ser uma parceria permanente da Unec TV com a TV Leste”.

Com a parceria com a TV Leste, o debate chegará a centenas de municípios. No município de Caratinga, os eleitores poderão conhecer as propostas dos candidatos, com as principais dúvidas, que são de interesse da população. “Conseguimos colocar um projeto pioneiro em 221 municípios de Minas Gerais, que assistirão amanhã (hoje) a veiculação. Teremos as propostas dos candidatos conhecidas em todos os cantos, mas o mais importante, a população de Caratinga e os distritos de Caratinga, aonde a TV Leste chega com o seu sinal. Temos que agradecer à imprensa e profissionais da educação; foram perguntas inteligentes e que exigiram dos candidatos um pouco mais de cuidado nas respostas”.

O debate abre a cobertura do Unec TV nas Eleições 2016, além de outros projetos da emissora. “Estamos com um programa de entrevistas que é o ‘Começo de Conversa’. Entrevistamos todos os candidatos, foram 40 minutos de conversa. Entrevistamos também o juiz eleitoral Alexandre Ferreira. Ainda estamos nos programando para o dia da eleição, um trabalho de 24 horas com toda nossa equipe de TV, estúdio funcionando, nas ruas, fazendo o melhor para tornar o pleito mais democrático possível”.

CANDIDATOS

A Reportagem conversou com os candidatos para saber suas avaliações sobre o primeiro debate realizado. Para Odiel (PMDB), o momento é de reflexão para o eleitor. “Parabéns ao Unec, TV Leste, acho que precisava mesmo de mais informações. Este é o momento do candidato se apresentar e começar a passar algumas das suas propostas de governo. Esperamos que o eleitor de Caratinga analise cada candidato. É a forma do eleitor errar menos. O candidato não tem estrela na testa. Ele vai avaliar a vida do candidato, o que ele já fez e o que não fez. Principalmente aquele eleitor que não está pensando em votar; precisamos desse eleitor, é um momento da democracia. Qualquer cidadão precisa da política. Vamos votar conscientes. Escolha o melhor candidato, mas não deixe de votar. Com o seu voto vamos fazer realmente com que Caratinga volte aos bons tempos, ser uma cidade mais alegre e tranquila”.

João Bosco (PT) também fez uma avaliação positiva do debate. “Importantíssimo para as pessoas conhecerem o que cada candidato tem a oferecer para Caratinga. Estivemos aqui muito tranquilos. Fizemos muito e temos condições. Vamos qualificar ainda mais, buscar uma parceria importante com o governo do estado, da aproximação que a gente tem e fazer de Caratinga uma cidade cada vez melhor. Vamos trabalhar pra isso”.

Já Marco Antônio (PTB) fez algumas críticas à postura dos candidatos na hora de defender as suas ideias. “Temos muito a amadurecer ainda. Os candidatos se pautaram muito em acusações, reclamar e não trouxeram as propostas. Isso nós já sabemos, a população já sabe. A discussão deveria ser qual projeto para avançar Caratinga. Poucos. Se observarem as perguntas, ninguém respondeu; só eu tive condições de responder. Mas, de qualquer forma essa é uma oportunidade pra população avaliar isso, quem está mais preparado e menos preparado para pegar uma gestão dura, difícil de gerenciar, município de poucos recursos, com crises em todos os sentidos. Realmente, aproveitar mais essa discussão por um ângulo técnico, mas foi um primeiro debate, existem candidatos pela primeira vez, vão amadurecendo aos poucos e entendendo que é a oportunidade da população escutar coisas que precisa que são as propostas. Eu atingi meu objetivo, alguns candidatos perderam a chance de fazer isso, mas fui muito bom porque isso é um processo democrático. Essa vitória está nisso, nessa possibilidade da gente estar em um debate democrático. Acho que no final essa foi a grande vantagem, mas o conteúdo deixou a desejar”.

Van Gogh (PSOL) também gostou do debate, mas fez algumas considerações sobre os projetos dos candidatos. “Foi excelente. Eu disse o que a população de Caratinga gostaria de dizer para os candidatos. Estamos cansados daquelas mesmas promessas de sempre, os caras estão no poder, são prefeitos, vice-prefeitos, aparecem na época da eleição e dizem que vão fazer, mas e depois de serem eleitos ou reeleitos? Os candidatos aparecem de quatro em quatro anos. Nós temos um trabalho permanente, não somos aqueles candidatos que só aparecem na época de eleição. Lançamos projetos, queremos ver se os outros candidatos têm algum projeto para a população de Caratinga. Até desafiamos os outros candidatos, se eles tiverem algum projeto, pode trazer que eu renuncio a minha candidatura”.

Para Márcio Didi (PROS), foi preciso conciliar o tempo de fala para esclarecer algumas situações que considerava importante. “A avaliação é muito positiva. É lógico que o tempo é muito curto e estão tratando situações que até então a gente conhece como obrigação, estão tratando como favor. É o caso da ficha limpa, de não responder processos. Então, o tempo que já é curto nos debates, você às vezes tem que explicar a situação para o eleitor e que inclusive a gente não pactua com essa situação. Temos de ter cara limpa, ter condições de olhar nos olhos do eleitor e apresentar para eles as soluções para Caratinga. Os três certificados de incompetência nossos atualmente são o muro da Augusto de Morais, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e principalmente a crise hídrica, sem falar nos cruzamentos assassinos da BR-116. São medidas básicas. Não tem que ficar procurando culpado, transferindo responsabilidades. Tem que fazer e tem como resolver isso”.

Dr. Welington (DEM) chamou atenção para o papel do eleitor nesta reta final do pleito de 2016. “Interessantíssimo, porque deu aos nossos candidatos a oportunidade de passar para a população, nem que seja um pouco das nossas ideias, projetos e de poder olhar no olho do cidadão e mostrar o nosso comprometimento com a população, caso sejamos vencedores no pleito do dia 2 de outubro. Foi muito proveitoso e deu pra população fazer uma avaliação, ainda que um pouco rápida, de todos os candidatos”.

Como acompanhar

Pela Unec TV (canal 6 analógico, 16 digital e 306 HD) e TV Leste (Record)

Horário: 13h10 (hoje). Sábado (17) e domingo (18) em horários alternativos.

Mediador: Eugênio Maria Gomes

Participantes: Dr. Welington (DEM), João Bosco (PT), Márcio Didi (PROS), Marco Antônio (PTB), Odiel (PMDB) e Van Gogh (PSOL).

Perguntas: Funec- Professores, Walber Gonçalves de Souza e Celeste Aparecida Dias; funcionários, Alessandro Saraiva (engenheiro civil) e Florentino Costa (engenheiro civil); alunas Isadora Sofia (Escola Professor Jairo Grossi) e Tereza Cristina do Carmo (Unec). Profissionais da comunicação: Carlos Carraro, José Horta, Kleber do Val, Aguiar Júnior, José Carlos Cerqueira e Leo Baião.