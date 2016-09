Bom Jesus do Galho encerra 97ª edição do Jubileu

BOM JESUS DO GALHO – Na quarta-feira (14), a ‘Festa da Exaltação da Santa Cruz’, marcou o encerramento do 97° Jubileu do Senhor Bom Jesus. A missa campal de encerramento aconteceu às 15h, em Bom Jesus do Galho.

Uma multidão de romeiros de várias partes do país participou da celebração. A programação teve início na terça-feira (6), com a missa de encerramento da novena em honra ao Senhor Bom Jesus. Já na quarta-feira (7), às 5h, aconteceu a caminhada penitencial saindo do Santuário até o Cristo Paz e às 18h, a abertura oficial do jubileu com procissão saindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário (Estação) com a imagem do senhor Bom Jesus, em direção ao santuário. De quinta-feira (8) a terça-feira (13); aconteceram as missas em horários alternativos.

Em sua mensagem, o pároco José Paula Vilela destacou que o Jubileu é tempo de graça e salvação. “O Jubileu representa uma grande celebração que marca uma nova etapa na vida dos fiéis. Um momento de experimentar o amor de Deus, buscar reconciliação, celebrar o sacramento da penitência, a confissão dos pecados, a eucaristia e receber as indulgências. Ao celebrarmos o 97° Jubileu dentro do ‘Ano da Misericórdia’, somos chamados, de maneira ainda mais intensa a fixar o olhar na misericórdia do Bom Jesus para nos tornamos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai”.

Fotos: Heverton Rocha