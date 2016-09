Idoso morre atropelado na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – Onofre Quintão de Almeida, 66 anos, morreu em virtude de um atropelamento sofrido no início da noite desta quarta-feira (14) no km 25 da MG-329, entrada de Bom Jesus do Galho.

Enildo Claret Resende, 63 anos, era quem dirigia o Chevrolet Spin, placas de Caratinga. Ele acionou a Polícia Militar Rodoviária e disse que após passar em baixa velocidade pelo local de fiscalização, foi surpreendido pelo pedestre que adentrou rapidamente na pista, momento em que houve a colisão e a vítima veio a óbito.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e emitirá laudo apontando as causas do acidente. O motorista foi levado para Delegacia de Polícia Civil em Caratinga para prestar esclarecimentos.