PAINEL 15-09-2016

Debate UNEC TV

Foi gravado na manhã de ontem o debate promovido pelo UNEC TV, mediado pelo professor Eugênio Maria Gomes. O programa será exibido às 13h10 de hoje e reapresentado no sábado (17) e domingo (18) em horários alternativos. Está é mais uma chance do eleitor saber o que os candidatos propõem para Caratinga. Fica registrado os nossos parabéns para o UNEC TV, a emissora que já nasce grande.

Debate UNEC TV II

O DIÁRIO conferiu todo o debate e a reportagem está na edição de hoje. Não vamos dar nenhum spoiler, cabe ao cidadão assistir e eleger o seu vencedor. No entanto, uma coisa já podemos dizer: quem ganha com ações deste porte é a democracia.

‘Santinhos’

Na edição de ontem, a coluna Painel observou que a campanha deste ano está mais limpa e menos barulhenta, ou seja, os candidatos têm sujado menos as ruas e os motoristas dos carros de som estão respeitando a legislação. No entanto, leitores entraram em contato e reclamaram da atitude de alguns cabos eleitorais. “Minha casa tem caixa de correio e chega esse pessoal e joga o santinho na porta, na garagem. Espalham tudo, fazem uma bagunça. Recolho os papéis e olho de quem é, pois não voto em quem suja a minha moradia”, protestou um dos leitores do DIÁRIO.

Calma gente!

A campanha política tem aflorado os nervos de muita gente. Desde domingo (13) a Polícia Militar registrou várias ocorrências neste sentido. Em Piedade de Caratinga o irmão de um candidato a prefeito foi agredido; já em Córrego Novo houve descumprimento de acordo sobre carreata e fogos de artifício, depois o ônibus que pertence a um candidato à Câmara foi avariado durante passeata. Em São Sebastião do Anta um candidato a vereador foi agredido dentro de um bar. Calma gente, que briguem as ideias, não os homens.

Renomeada?

Um leitor do DIÁRIO nos mandou foto dizendo que uma das principais ruas de Caratinga foi renomeada. Ao abrir a foto percebemos a fina ironiza no que tange sobre a Rua Marechal Deodoro, já que na nova placa consta ‘Rua Marechal TEODORO Fonseca’.

Se encontrar consigo

Todo mundo fala da tal busca interior, se encontrar consigo mesmo. Talvez o ministro José Serra tenha consigo essa proeza, pois a agenda dele da terça-feira (13) trazia um compromisso com… ele mesmo. A reunião de Serra com Serra aconteceu as 18h30 daquele dia.

Lula

Quarta-feira (14), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado à Justiça pela primeira vez no âmbito da Operação Lava Jato. A denúncia também inclui a esposa dele, Marisa Letícia da Silva, e outras seis pessoas: o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e quatro pessoas relacionadas à empreiteira OAS: Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira. Lula foi denunciado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e falsidade ideológica.

Lula II

Ontem, Lula se pronunciou sobre a denúncia e disse estar “indignado com as coisas que estão acontecendo no país”. Ele negou as acusações: “Penso que, neste país, tem pouca gente com a vida mais pública, mais fiscalizada que a minha”. Em certos momentos, o ex-presidente chegou a chorar.

Pimentel

A Polícia Federal indiciou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e o empresário Marcelo Odebrecht por corrupção em esquema para liberar financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à empreiteira. As conclusões do inquérito sobre o caso, investigado na Operação Acrônimo, serão enviadas à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se oferece mais uma denúncia contra o petista e o empreiteiro.