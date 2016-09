Lotérica assaltada em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Um assalto foi registrado na manhã desta quinta-feira (15) em uma casa lotérica localizada na Rua Isabel Vieira, centro de Piedade de Caratinga.

O circuito de câmeras gravou toda ação dos dois bandidos. Eles estavam armados, entraram no estabelecimento e foram até o caixa. Depois bateram no vidro com a arma e determinaram que a funcionária abrisse a porta que dá acesso aos caixas. A jovem se viu obrigada a atender os bandidos, que entraram e pegaram uma quantia que ainda não foi divulgada.

Após o crime, eles fugiram em uma moto.

A Polícia Militar segue em rastreamento.

Segundo a Polícia Militar, a moto possui as mesmas características do veículo, que nesta quarta-feira (14), foi roubado de um lava a jato, em Caratinga.