Toninho e Elton da Saúde levam cerca de 3 mil pessoas à comício no centro de Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – A Avenida Isabel Vieira, no Centro de Piedade de Caratinga, ficou repleta de apoiadores da chapa encabeçada por Toninho do Agustinho (Democratas), que tem Elton da Saúde (PEN – Partido Ecológico Nacional) como candidato à vice, para assistirem o comício que aconteceu na noite do último domingo (11). Conforme os organizadores, aproximadamente 3 mil cidadãos foram ouvir as propostas dos candidatos.

A concentração começou mais cedo, por volta das 17h no Córrego do Rio Preto, quando cerca de 400 carros e 200 motos saíram da zona rural em direção ao Centro da cidade. Por volta das 20h30, os veículos chegaram ao Centro mostrando o grande número de apoiadores da coligação “Piedade em Construção”. O centro da cidade foi ficando cheio e quando o comício começou às 21h, o público mostrou o forte apoio a Toninho do Agustinho e Elton da Saúde.

Toninho agradeceu a presença em massa do povo de Piedade de Caratinga e ressaltou que dará continuidade ao trabalho de Adolfo Bento, melhorando a qualidade de vida da população. “Agradeço as pessoas que nos acolheram de coração, à família “25” que a cada dia cresce mais e fizeram uma festa maravilhosa em nosso encontro”, disse Toninho.

Elton, que sempre militou na área da saúde e tem seu trabalho reconhecido pela população, disse que decidiu disputar as eleições ao lado de Toninho por ele ser um bom administrador e para juntos darem continuidade ao trabalho de Adolfo. “Quando aceitei o convite para ser vice junto de Toninho sempre pedimos que Deus nos abençoasse e queremos muito trabalhar por uma Piedade em construção”, disse Elton.

Adolfo Bento, que está encerrando seu segundo mandato, ressaltou que vê em Toninho um homem capaz de dar sequência ao que ele fez, pois é “empreendedor, trabalhador e tem coragem”. Quanto ao candidato à vice, Adolfo declarou que “Elton já está dentro da área da saúde, onde desempenha um belíssimo trabalho em um setor tão importante. Por isso poderá ajudar muito os pietatianos”.

INCIDENTE

Infelizmente a democracia não teve o lugar que deveria no comício de Toninho do Agustinho e Elton da Saúde pelo comportamento agressivo de algumas pessoas que não foram identificadas.

Quando o prefeito Adolfo Bento começou a se pronunciar, foram jogados ovos e copos nas pessoas que participavam do comício e as coisas ficaram piores quando o candidato Toninho começou a falar sobre seu plano de governo. Seu irmão, Paulo Teixeira de Freitas, 54 anos, foi fortemente agredido, conforme Boletim de Ocorrência número 1518, que depois de socorrido foi levado ao hospital onde se constatou fratura de crânio, hemorragia cerebral e deslocamento de retina. Ele continua internado. Outros simpatizantes dos candidatos Toninho e Elton também foram agredidos. Os candidatos que faziam o comício pediram paz, ressaltaram que continuarão lutando pelo bem do povo pietatiano e contaram com ajuda de apoiadores para conter a violência.