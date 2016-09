Dr. Welington recebe apoio em Sapucaia e no Dr. Eduardo

CARATINGA – A caravana do 25 continua pelo município. No distrito de Sapucaia e no bairro Dr. Eduardo, Dr. Welington e Dr. Giovanni foram muito bem recepcionados pela população. Um ponto que chamou a atenção com os populares era o apoio ao ‘novo’.

A moradora Aparecida de Moura afirmou que a cidade precisa de uma renovação no cenário político. “Precisamos é de novos nomes na política de Caratinga. Não estamos satisfeitos com os administradores que já passaram em nossa cidade, e todos os outros candidatos já estiveram na prefeitura, ou como prefeito, vice, secretário, etc. A gente conhece o Dr. Welington e o Dr. Giovanni, pessoas que a gente confia. Precisamos de um administrador sério, capaz, que vai priorizar as pessoas. Temos muitas deficiências, na saúde, na educação, coisas acontecendo em alguns lugares e aqui não. Precisamos ver onde o nosso dinheiro está indo, e saber que ele é bem administrado. Eles são conscientes, idôneos, e tem tudo pra dar certo. Não vamos colocar qualquer um, e sim pessoas que estão conscientes da responsabilidade e das necessidades do povo. Pessoas que estão atentas às necessidades do povo, e isto ele demonstra”, afirmou Aparecida.

ASFALTAMENTO

Meire Fernandes é moradora do distrito de Sapucaia e disse porque escolheu votar em Dr. Welington, além da necessidade do distrito. “Ele é uma pessoa idônea, que a cidade conhece. Estamos querendo mudar a política, com pessoas de responsabilidade. Em Sapucaia esperamos asfaltamento nas ruas e a reforma da nossa praça. Mais atenção com os distritos também. É isto que pedimos”.

ATENDIMENTO MÉDICO RUIM

“O atendimento médico em Sapucaia é duas vezes por semana apenas. O transporte para o hospital ou postos não existe. Se passar mal e precisar de atendimento tem que arrumar um carro e passar mal. Por isso precisamos de mudança. Não pode continuar assim”, explicou a moradora do Sapucaia, Maria Lúcia.

EDUARDO

No bairro Dr. Eduardo, Dr. Welington e Dr. Giovanni foram recebidos de forma calorosa pelo povo. Além das mensagens de apoio à campanha, ele ouviu reclamações dos moradores com a atual administração. Joelma Martins pontuou alguns dos problemas que o bairro está passando. “Nós vamos votar no Dr. Welington sim, porque queremos uma melhoria na cidade, no bairro, na saúde, e também água e a luz no loteamento novo. Ninguém tem feito nada no Dr. Eduardo. Falta médico, assistência, nada foi feito. As escolas estão ruins, falta uniforme e merenda. E principalmente, falta água e luz no loteamento novo, pessoas idosas carregando água nos baldes. Esperamos ele para fazer esta mudança”, finalizou.