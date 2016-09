Primeiro comício de Lucinho e Vilma Diretora fica lotado

SANTA BÁRBRA DO LESTE – No último sábado (10), a Coligação “Pra Santa Bárbara do Leste, Mudar, Renovar, Crescer e Avançar”, liderada pelos candidatos a prefeito “Lucinho do Tomate”, e sua vice, “Vilma Diretora”, promoveu o primeiro comício da campanha. Conforme a tradição, o bairro Nossa Senhora de Lourdes foi escolhido para dar início aos grandes encontros que serão realizados com os santa-barbarenses. Com a presença do irmão do deputado federal Mário Heringer, Marcelo Heringer, e diversas autoridades locais, o encontro ainda contou com a presença maciça dos moradores do bairro, de vários córregos e de ruas da cidade, público este de milhares de pessoas, “numa verdadeira festa da democracia”, nas palavras do candidato.

Em seu discurso, Lucinho falou que o lema de paz nas eleições será levado até o fim. “Pra Mudar com Responsabilidade, é o nosso lema de campanha, que tem a intenção de garantir uma eleição em que o debate será com base nas propostas de governo. Em clima de paz, vamos de casa em casa mostrar as nossas ideias para transformar Santa Bárbara do Leste em um lugar melhor para se viver”, completou Lucinho.

Outro momento emocionante foi a oração do Pai Nosso em uma só voz, pedindo pela saúde de todos e também de sua família em especial da pequena Maria Luiza, que na última semana foi alvo para atingir o candidato, fato este que Lucinho e esposa responderam em vídeo postado nas redes sociais.

Falando pela primeira vez em um comício, Lucinho mostrou entusiasmo para resolver os problemas na área da saúde e busca provar que sua experiência administrativa vai garantir uma saúde de qualidade para os santa-barbarenses. “Não tenham dúvidas. Com o programa “Hora Certa” que informatizará e aumentará a disponibilidade de exames, consultas, profissionais, além de capacitar toda a equipe da saúde. Com certeza a saúde de Santa Bárbara do Leste vai melhorar, e muito! Eu sei, eu quero, eu posso fazer isso”, garantiu.

Também foram apresentadas as seguintes propostas: Criar uma cidade mais segura com a implantação do programa de câmeras de vigilância, “Olho Vivo”, melhorando também a qualidade da iluminação pública, além de manter a cidade limpa e sinalizada; capacitar e dar toda a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar.

Uma das propostas mais aplaudidas foi quando Lucinho disse que em seu governo proporcionará uma eleição anual diretamente com os pais de alunos matriculados em cada escola para a escolha de seus diretores da rede municipal de ensino, da mesma forma que acontece na estadual. “Com isso os pais terão um papel fundamental para a qualidade do ensino que será ofertado a seus filhos, pois os diretores que não desempenharem seu papel com qualidade, respeito e compromisso serão avaliados por aqueles que usam o serviço e não por conchavos políticos”, ressaltou Lucinho.

Também foram debatidos e apresentados os projetos para transparência dos gastos públicos, o resgate cultural e criação da casa da cultura, como também da valorização do esporte e a criação de locais e condições de lazer para todos. Segundo Lucinho, muitas propostas ainda serão apresentadas nos próximos eventos. “Gostaria que todos dedicassem um pouco de seu tempo para visitar nosso site: www.lucinhotomate12.com.br, além de suas páginas nas redes sociais, e que na medida do possível, suas presenças nas reuniões e comícios, porque terão a certeza o quanto o nosso projeto de governo foi pensado pelas pessoas e para as pessoas”.

Muito aplaudido pelos militantes que estavam presentes no primeiro comício da coligação “Pra Santa Bárbara do Leste, Mudar, Renovar, Crescer e Avançar”, o candidato Lucinho reafirmou seu amor pela cidade. “Amo a minha terra e sempre levarei muito a sério o que o futuro cargo de prefeito irá me proporcionar, que é criar um futuro melhor para todos independente de sua classe, raça, cor ou preferência ou partido político. Quando as eleições terminarem faremos um governo igualitário e justo seja para alguém que votou em mim ou não” lembrou.

A candidata à vice-prefeita Vilma Diretora disse que além de um excelente profissional, “Lucinho é um homem de bem, honesto, simpático e uma coisa muito importante; alguém que valoriza a família”.

Muitos moradores fizeram questão de conversar com Lucinho e Vilma Diretora e garantiram o apoio. Alguns denunciaram perseguição praticada pela atual administração e o temor que sentem. “Estou com você, mas infelizmente não posso colar nenhum adesivo aqui na minha casa. A gente sabe como as coisas estão funcionando na cidade”, declarou um comerciante. Lucinho aproveitou para defender o fim desse tipo de comportamento. “Não concordamos com essas atitudes. Em nossa gestão não haverá perseguição. Isso não vai continuar, o medo não pode ser maior que a esperança”, garantiu.