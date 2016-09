Movimento Amigos de Caratinga lança cartilha do eleitor na Escola Jairo Grossi

Alunos da rede municipal do ensino médio receberão segunda edição do material para voto consciente

CARATINGA – Na manhã de ontem, os alunos da Escola Professor Jairo Grossi prestigiaram o lançamento da segunda Cartilha do Eleitor. Iniciada no ano passado, é uma iniciativa do Movimento Amigos de Caratinga (MAC) e produzida pela FUNEC Editora – Fundação Educacional de Caratinga, composta por conceitos, dias e ilustrações sobre o processo de eleição de candidatos na política nacional.

O título é “ABC do voto consciente”. O autor do conteúdo da Cartilha é o professor e pró-reitor de Administração do UNEC, Eugênio Maria Gomes, que é também o presidente do MAC. O material será distribuído nas escolas de Caratinga para os alunos do ensino médio que estão adquirindo ou já possui o título de eleitor.

O objetivo da Cartilha do Eleitor, segundo a secretária do MAC, Heloísa Maria Chálabi Freitas, é conscientizar os jovens eleitores para mudarem a política brasileira, já que são o futuro do país. “É importante ressaltar que esse trabalho tem parceria com a Superintendência Regional de Ensino. E na próxima semana estaremos, em equipe MAC, UNEC e Superintendência, visitando as escolas e entregando as Cartilhas. Esperamos que os professores façam uma exploração da Cartilha em sala de aula”.

A diretora da Escola Professor Jairo Grossi se sentiu emocionada e grata por receber o lançamento e parabeniza o projeto. “Eu gostaria de agradecer imensamente o MAC, que luta por uma Caratinga melhor, pela qualidade de vida de toda a sociedade. São pessoas que vieram da Educação e que realmente tem um compromisso maior com nossa cidade. Portanto, estamos muito felizes de ver o lançamento acontecer na nossa escola, com jovens que estarão votando no próximo pleito”, defende.

“O que nós pretendemos é que Caratinga esteja cada vez melhor. E por essa razão, nós estamos reeditando essa Cartilha que é para conscientizar todos nas próximas eleições. Essa Cartilha foi confeccionada com muito carinho, é de enorme importância, foi produzida com o apoio da UNEC TV. Esperamos que essa segunda vez tenha o mesmo êxito como teve a primeira”, afirma o tesoureiro do MAC, Paulo Sérgio da Silveira.