Bancários rejeitam proposta e greve continua

Em Caratinga, agências do Banco do Brasil e da Caixa estão fechadas

DA REDAÇÃO – Em reunião na tarde de terça-feira (13), a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não apresentou proposta, e o Comando Nacional dos Bancários decidiu manter a greve. Segundo o sindicato da categoria, às 16h de hoje acontece em São Paulo nova reunião com os representantes da Fenaban.

“Os bancos chamaram para uma negociação e não apresentaram nenhuma nova proposta para a categoria nesta terça-feira [13], um desrespeito com os trabalhadores e a população. Eles insistem em impor reajuste abaixo da inflação, com perda real. Cobramos também que parem com as demissões. Nossa greve vai crescer, a cada dia, porque sabemos que nossas reivindicações podem ser atendidas pelo setor mais lucrativo do país”, disse uma dirigente sindical.

Em nota, a Fenaban confirmou não ter apresentado nova proposta aos bancários. Segundo a federação, a rodada de negociação discutiu possibilidades a serem avaliadas para um acordo.

Na última sexta-feira (9), a Fenaban ofereceu aos bancários reajuste de 7% nos salários e benefícios e abono de R$ 3,3 mil, a ser pago 10 dias após a assinatura do acordo. Os bancários, no entanto, pedem reajuste de 14,78% (5% de aumento real, mais a correção da inflação), 14º salário e participação nos lucros e resultados de R$ 8.297,61, entre outras demandas.

A Fenaban não tinha divulgado o balanço da greve até o final dessa edição.

SITUAÇÃO EM CARATINGA

Em Caratinga, 90% dos funcionários das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal aderiram ao movimento grevista.