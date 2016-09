Escolas municipais e creches de Caratinga são abastecidas por caminhão-pipa

CARATINGA- Com a escassez hídrica, que tem levado à realização dos rodízios de abastecimento em Caratinga, os pais de alunos têm se preocupado com o andamento das aulas. A grande demanda atendida pelas escolas tem enfrentado dificuldades devido à falta d’água para o consumo e merenda.

Mas, no caso da rede municipal, providências já foram tomadas para garantir o abastecimento. Por isso, o superintendente municipal de gestão administrativa, Luís Henrique Bitencourt, se reuniu com os gerentes regional e operacional da Copasa, para garantir que a água chegue às escolas municipais e nos centros de educação infantil municipal (CEIM’s). Em Caratinga, ao todo, são 15 CEIMs e 28 escolas de ensino fundamental.

Segundo Luís Henrique, de acordo com a tabela de rodízio no município, as escolas serão atendidas com caminhão pipa. “Os pais podem ficar tranquilos, da nossa parte estamos tomando todas as providências. Dependemos da Copasa, mas acredito que vão ser cumpridos todos os procedimentos”.

Somente ontem, foram atendidos com caminhões-pipa no bairro Zacarias, a Escola Municipal Doutor Maninho e o CEIM Bairro Zacarias. “Não haverá suspensão de aulas e atendimento das creches”, afirma Luís Henrique.

Já nas escolas estaduais, a 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) ainda não divulgou quais medidas serão tomadas nesse período de rodízio. Com a falta d’água, algumas escolas de Caratinga já encerraram as aulas mais cedo e outras precisaram suspendê-las.