Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa na segunda-feira (19)

DA REDAÇÃO- Responsáveis por crianças menores de cinco anos devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Saúde, com ações do Departamento de Epidemiologia, realizará a Campanha Nacional de Multivacinação neste mês de setembro, dos dias 19 a 30 de setembro.

O Dia “D” de Multivacinação será no sábado (24). O coordenador da Equipe de Imunização de Caratinga, enfermeiro Bruno Ramos Albano, explica que o objetivo do governo com essa campanha é a “atualização das cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes”.

O município já está se preparando para iniciar a campanha na segunda-feira (19). “Houve um atraso na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mas Caratinga está acompanhando o andamento da Campanha para que a vacinação aconteça normalmente conforme programado pelo MS (Ministério da Saúde)”, explica Bruno.

Hoje está prevista uma reunião na regional de Coronel Fabriciano, da qual participará o coordenador da Equipe de Imunização de Caratinga. Amanhã, Bruno ainda realizará uma reunião com os coordenadores das Unidades de Saúde do município para atualizar as informações recebidas na reunião da Regional, a respeito da Campanha de Multivacinação de 2016.

BREVE HISTÓRICO

O Ministério da Saúde anunciou, na terça-feira (13/09), o lançamento da Campanha Nacional de Multivacinação. Além da vacinação contra poliomielite, que ocorre todos os anos, a campanha incluirá, pela primeira vez, todas as vacinas disponíveis pelo SUS para crianças de até cinco anos e para crianças e adolescentes entre nove e 15 anos incompletos, incluindo a imunização contra HPV para meninas.

MULTIVACINAÇÃO

Na Multivacinação são oferecidas todas as vacinas do calendário básico: BCG, Hepatite B, Tetravalente, Pentavalente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite) VOP (Vacina oral poliomielite atenuada), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C conjugada, Febre Amarela, Tríplice viral, DTP (Tríplice Bacteriana).

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que encontra-se abastecida das vacinas que compõem a Campanha de Multivacinação. A SES informou que não faltam as vacinas da campanha no Estado, mas a entrega das vacinas atrasou. Não há registros de falta de vacinas para o público contemplado por essa Campanha, que são as crianças menores de cinco anos.

Essa informação foi validada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, por meio do comunicado nº 379, de 31 de maio de 2016.