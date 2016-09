Menor solicita ‘corrida’ e rouba celular e dinheiro de taxista

CARATINGA – Um menor, 16 anos, foi apreendido na noite desta terça-feira (13) acusado de roubar celular e dinheiro de um taxista.

A vítima, 29 anos, acionou a Polícia Militar e contou que um menor solicitou uma corrida quando ele estava com seu táxi no ponto do terminal rodoviário de Caratinga. Quando o táxi trafegava pela BR-116, região do Bairro Esplanada, o menor ameaçou o taxista com uma faca e pegou o celular e 190 reais. Após o roubo, o adolescente fugiu sentido a Rua Quincas Carroceiro em direção ao ‘Morro do Lagartixa’.

Ao tomar conhecimento das características do autor, os policiais logo identificaram o menor, que é contumaz nesse tipo de delito. Os policiais foram até a casa do adolescente, na Rua Frei Carlos Fratini, no Bairro Vale do Sol, onde recuperaram o celular e o dinheiro roubado, que estavam escondidos debaixo de um sofá. A faca, tipo peixeira, usada para cometer o assalto não foi encontrada.

Durante a ocorrência, o taxista contou que um colega de profissão tinha sido assaltado na noite de segunda-feira (12) e que o autor teve a mesma conduta. Diante da situação, a mãe do menor mostrou onde foi deixado o celular roubado. Esta outra vítima foi contatada e relatou que o crime aconteceu na Rua Francisco Vitor de Assis e que, além do celular, foram roubados 200 reais, porém esta quantia não foi recuperada.

O menor foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.