Menor apreendido com 33 papelotes com cocaína no Esplanada

CARATINGA – 33 papelotes com cocaína foram apreendidos na tarde desta terça-feira (13) na Rua Francisco Vitor de Assis, Bairro Esplanada. Um menor acabou detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A Polícia Militar foi informada que um adolescente estaria vendendo drogas em sua residência e que ele também teria uma arma de fogo. Uma equipe da PM foi até o local e avistou o denunciado. Em conversa com a mãe do menor, ela autorizou entrada na residência, e durante buscas os militares encontraram 33 papelotes com cocaína dentro do guarda-roupa.

O menor foi apreendido, e junto das drogas, encaminhado para Delegacia de Polícia.