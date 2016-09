RECOMENDAÇÕES DA ANAC SOBRE O GALAXY NOTE 7 NAS AERONAVES

A Agência Nacional de Aviação Civil encaminhou na segunda-feira (12) aos operadores de transporte aéreo do país recomendação quanto ao uso e ao transporte do smartphone Galaxy Note 7 pelo espaço aéreo brasileiro.

Isso, devido a diversos incidentes causados pelas baterias de íons de lítio do modelo da Samsung, em diferentes partes do mundo, a Agência orientou que as empresas aéreas alertem os passageiros quanto aos riscos no transporte do aparelho nas aeronaves. No ofício, a ANAC, recomenda ainda, que o modelo note 7 da Samsung não seja transportado por passageiros ou tripulantes em bagagens despachadas, mas somente em bagagem de mão e desligado, não liguem nem recarreguem esse modelo dentro de suas aeronaves, até que a substituição dos modelos defeituosos seja realizada pela fabricante Samsung.

A Agência de Aviação Civil dos EUA (Federal Aviation Administration – FAA) alertou as companhias aéreas daquele país quanto aos cuidados no transporte e utilização do aparelho dentro das aeronaves.

Já algum tempo a Samsung lida com um problema de superaquecimento e já foram registrados 35 casos de explosão do Galaxy Note 7, incluindo um JEEP pegou fogo por causa do aparelho e uma casa incendiou após o dispositivo explodir, A Empresa já parou de vender os dispositivos e olha que ele ainda nem começou a ser vendido aqui no Brasil, apenas para conhecimento a empresa relatou que não houve nenhum ferido grave, mas, que ela a Samsung iniciou um processo para recolher os dispositivos e através de uma atualização de software, considera combater a questão e resolver o problema.

Josias Viana tem MBA Executivo em Marketing e Gestão de Equipes pela Universidade Cândido Mendes e Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação pelo Instituto Newton Paiva, Certificação em ITIL, Microsoft, SCRUM métodos ágeis, CYBERSECURITY, CSIRT FOUNDATION e ETHICAL HACKING ESSENTIALS E SECURITY OFFICER.