PAINEL 14-09-2016

Luxo

Mais uma vez a equipe de redação do DIÁRIO deu um show ao trazer para o nosso leitor uma entrevista exclusiva com o filósofo mais conhecido do Brasil: Mário Sérgio Cortella. A redação solicitou a entrevista em junho, quando fizemos a edição especial para o aniversário de Caratinga que teve ‘Ética’ como tema. Com agenda cheia, Professor Cortella não teve como nos atender na ocasião, mas em atenção ao nosso pedido, concedeu a entrevista na última semana e ela foi publicada no domingo (11 de setembro, edição 6.221). Para nós, uma ousadia como jornalistas; para o DIÁRIO, o reconhecimento da seriedade de nosso trabalho; e para você leitor, nossa preocupação de sempre trazer o melhor.

Ética

Como Mário Sérgio Cortella tratou de ‘ética’, parece que demos um avanço nestas eleições a respeito desse quesito. As ruas e muros estão mais limpos, a cidade menos barulhenta, os candidatos menos sujões e o eleitor mais seletivo. Vamos aguardar se essa situação perdura até o dia 2 de outubro.

Candidatos falam

Os seis candidatos a prefeito em Caratinga já foram entrevistados pelo DIÁRIO e trataram sobre assuntos ligados ao trânsito, secretariado, geração de emprego, abastecimento de água, iluminação pública, habitação e Fundo de Participação dos Municípios. Com a intenção de mostrar o real conteúdo das candidaturas, o jornal trará nova bateria de perguntas e cabe ao leitor avaliar qual candidato tem as melhores propostas para Caratinga.

Candidatos Falam II

Na primeira rodada estiveram respondendo os seis candidatos e na segunda, exceto Enoque Batista, que desistiu de sua candidatura. O que se percebe é o esforço de todos para qualificar as respostas, mas já evidencia que em determinados temas, as equipes ou os candidatos não prepararam um programa de governo ou uma proposta efetiva de administração. Assim é bom você acompanhar e perceber quais dos candidatos estão mesmo com projeto de governo ou projeto de poder.

Bancos públicos

Com fechamento dos bancos públicos como Caixa Econômica e Banco do Brasil em virtude da greve, as casas lotéricas e demais bancos na santa terrinha ficaram cheios durante a semana toda. A sorte de quem tem banco cooperativo em que as atividades estão normais e ainda não se viu greve e insatisfação pelo lado dos funcionários.

Privatização

Já se comenta nos corredores de Brasília a privatização de bancos públicos como Caixa Econômica e Banco do Brasil. Este último com mais de dois séculos de tradição pode ainda permanecer como braço do Banco Central. O fato de governo utilizar de bancos públicos para financiar projetos de grupos políticos é tido como um mal a ser retirado da vida nacional nos próximos anos.

Política

O prefeito Marco Antônio fez seu primeiro comício no Bairro Santa Cruz. Quem esteve lá gostou do discurso do prefeito Marco Antônio Junqueira que pede o eleitor caratinguense mais quatro anos para governar nossa cidade. Quem esteve lá gostou do que viu e percebe a boa impressão que MA deixa no palanque.

Odiel de Souza

O candidato do PMDB Odiel de Souza não para nem para respirar. Odiel vem superando os desafios e as limitações com muito esforço de sua equipe. Os comentários nos bastidores são que Odiel chega a visitar até três comunidades por dia. Odiel quer visitar as 28 mil moradias que tem na santa terrinha até 2 de outubro. Para ele, isso é possível.

Dr. Welington

Quem também vem evitando grandes eventos e preferindo as visita às comunidades é candidato do 25 Dr. Welington. Os coordenadores comentam que os recursos de campanha são limitados e o desafio é estar próximo ao povo nas comunidades. Para a equipe de coordenação, a recepção ao nome de Dr. Welington por onde passa tem sido satisfatória, demonstrando que o caminho para prefeitura está sendo pavimentado com humildade e simplicidade.

Van Gogh

Já o candidato do PSOL Van Gogh (50) está ansioso pelo debate na televisão que se inicia hoje na Unec TV. Van Gogh afirma em suas caminhadas que ele é o único candidato que tem projeto para Caratinga, daí o espaço para poder apresentar a população e fazer a diferença.

Márcio Didi

Para quem achava que Márcio Didi viria apenas de coparticipante nestas eleições, ele está surpreendendo a muitos críticos da santa terrinha. A campanha já começou e se vê por toda cidade a turma do 90 não se intimidando com os grandes grupos políticos.

13

Enquanto os demais candidatos estão nas ruas, casas e comícios fazendo suas campanhas, a turma do 13 ainda está aguardando o deferimento do registro do candidato João Bosco Pessine para restabelecer a chapa com Ruimar(foto). Enquanto isso, o tempo vai passando e o forte de JB, que é o contato com o povo, vai tendo o tempo encurtado. Vamos ver qual o impacto de JB na reta final dessa disputa eleitoral.