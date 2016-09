Homem é preso após sair de Inhapim para comprar crack em Caratinga

CARATINGA – Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Militar a prender Mauro Lúcio da Silva Rosa, 41 anos. Ele foi detido na Avenida Tancredo Neves, Bairro Esplanada. Com o suspeito foi encontrado uma pedra bruta de crack.

A PM foi informada que Mauro tinha saído de Inhapim e vindo à Caratinga para comprar drogas que seriam revendidas no Bairro Santa Cruz, em Inhapim. Os militares fizeram rastreamento e encontraram o denunciado, que jogou algo ao chão ao notar a chegada dos policiais, que fizeram varredura e encontraram uma pedra bruta de crack, “em quantidade considerável para o tráfico”, frisa a PM.

Com o suspeito foram encontrados 50 reais, e conforme a PM, Mauro disse que pagou 300 reais pela droga e que ela foi adquirida no ‘Morro do Lagartixa’, mas não soube informar o nome de que lhe vendeu o entorpecente. Ainda de acordo com a PM, o acusado contou que iria dividir a pedra bruta e que cada pedra pequena seria vendida por R$ 10.

O suspeito foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil.