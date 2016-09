Apresentação de teatro é sucesso em Ubaporanga

Grupo de Teófilo Otoni encenou a peça ‘Uma História Sem Pé Nem Cabeça’

UBAPORANGA – Na noite de domingo (11), Ubaporanga foi palco da apresentação da peça e musical infantil “Uma História Sem Pé Nem Cabeça” do Grupo In-Cena de Teatro. As apresentações fazem parte do Projeto Circulação In-Cena, que teve o apoio da Secretaria de Educação e Cultura de Ubaporanga, com recurso do Fumpac (Fundo Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural), e do Cineclube Budega.

‘Uma História Sem Pé Nem Cabeça’ teve sua primeira montagem em 2009. Foi vencedora de 14 prêmios por festivais de teatro e teve aprovação na Lei de Incentivo a Cultura no mesmo ano. A montagem traz brincadeiras e cantigas de rodas e promove uma verdadeira viagem no túnel do tempo.

O Grupo In-Cena é um dos primeiros grupos a se profissionalizar na região do Vale do Mucuri, considerado um dos mais importantes grupos de teatro de Teófilo Otoni, sendo vencedor do 6º Prêmio Cena Minas (Prêmio de Artes Cênicas de Minas Gerais) e responsável pela formação de outros artistas e grupos. Além disso, o Grupo já conquistou diversos prêmios e participou de inúmeros festivais de teatro em todo o território nacional. O Grupo também é realizador do FESTTO – Festival Nacional de Teatro de Teófilo Otoni, que esta em sua 5º edição.

“Ubaporanga teve um belo espetáculo e pretendemos em parceria com a Secretaria de Cultura e o Budega Cineclube mais eventos com este formato e trazer o Teatro na vida de nossa cidade”, relata a secretária de Educação Lúcia Félix.