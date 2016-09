Marco Antônio e Rina Grossi lotam comício no Santa Cruz

CARATINGA – O Bairro Santa Cruz recebeu o primeiro comício da Coligação “Caratinga no Rumo Certo”. A Travessa São Vicente de Paula, próximo à Praça Marta Carli, ficou lotada para ouvir as propostas de Marco Antônio e Rina Grossi.

Palanque cheio, muitas lideranças e candidatos ansiosos para este momento da campanha do 14. “Estamos muito felizes com a linda festa que fizeram para nos receber. Quando fui chamada para ser candidata à vice junto de Marco Antônio, me senti muito lisonjeada e quando minha família assinou a chancela para que eu pudesse, ao lado de Marco Antônio, seguir no rumo certo, eu me coloquei à disposição. Espero poder trabalhar para aqueles que mais precisam, para as pessoas marginalizadas pela sociedade. Tenho certeza que ao lado de Marco Antônio, ajudando no que for preciso, nós faremos a diferença”, disse Rina Grossi.

Para os eleitores presentes, Marco Antônio é sinônimo de compromisso e responsabilidade. “Marco Antônio pegou a prefeitura toda endividada e sucateada, além disso, passou por muitos problemas que o Brasil transferiu para os municípios e além de tudo isso conseguiu realizar obras e projetos importantes para a comunidade em que amo e moro desde que nasci, como o Viva Caratinga, na comunidade Santa Isabel, a ampliação do Pronto Atendimento da Santa Cruz, os PSFs e a creche que está sendo feita perto da Funcime e que receberemos logo, logo. Por isso eu voto 14, porque Marco Antônio disse que faria por nós e fez”, disse a líder comunitária da comunidade Santa Isabel, Leila Ribeiro.

Após os gritos e aplausos de “eu voto é no 14” o candidato à reeleição Marco Antônio fez uma explanação de toda a situação atual de Caratinga e falou de todas as obras que ali foram feitas, além dos projetos sociais. “Teremos mais facilidade para trabalhar, porque a prefeitura está saneada, sem dívidas, onde todos os funcionários recebem em dia, o que não acontecia em governos passados. Por isso, estamos no rumo certo, quando buscamos a reeleição é porque queremos colher àquilo que plantamos”, ressaltou Marco Antônio.

Hoje o comício de Marco Antônio acontece na Rua Aluísio Muniz, no Bairro Santa Zita, às 19h30.