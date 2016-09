Colunista do DIÁRIO lança livro em Belo Horizonte

‘No Velório de Alexandre’ é mais recente obra de José Celso da Cunha

DA REDAÇÃO – Era sábado, dia 31 de dezembro de 1960. Apesar da estação, o último dia do ano cobria a cidade de Perobeiras ― no interior de Minas Gerais ―, com uma fria névoa de chuva. Na sala de visitas daquela casa no sobrado, o corpo de Alexandre jazia inerte na urna funerária, cercado apenas por parentes, amigos, patrícios e alguns curiosos: ninguém sabia como morrera aquele velho turco.

Entre lembranças e lamentos, todos pensavam na presença de Alexandre em vida e nas muitas consequências que aquela morte súbita traria aos habitantes de Perobeiras. Todos exceto a viúva, cuja ausência insistente começava a se tornar o maior incômodo naquela sala do velório.

Esta é a sinopse de ‘No Velório de Alexandre’ (Ed. Letramento), novo livro de José Celso da Cunha, que é também colunista do DIÁRIO. O lançamento acontece às 18h30 da próxima terça-feira (20) na Casa Coaching, localizada na Rua Cláudio Manoel, 723, Savassi, Belo Horizonte.

A obra é um romance que explora os medos, ansiedades e incertezas da existência humana, revelando desejos e verdades que fazem ressurgir, em um segredo adormecido, uma história surpreendente.

CURRÍCULO

Mineiro de Caratinga, José Celso da Cunha é engenheiro civil formado pela EE-UFMG em 1975, com mestrado e doutorado pela ECP-CEBTP na França, Paris, em 1985. Foi professor de Estruturas da Escola de Engenharia da UFMG de 1978 a 2004 e do CEFET-MG de 2004 a 2012. É conhecido como pesquisador, escritor e palestrante de temas ligados à Engenharia e à História das Construções.

Autor dos livros:

Não ficção – Editora Autêntica

Palace II – A implosão velada da engenharia, 1998.

A História das Construções, Volumes 1 e 2, 2009.

A História das Construções, Volumes 3 e 4, 2012.

Romances – Editora Letramento

Voo RG-4253, 2015.

Entre o Passado e o Tempo, 2015.

