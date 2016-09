Sest/Senat e parceiros tratam da programação da Semana do Trânsito

CARATINGA – A diretora da unidade operacional do Sest/Senat em Caratinga, Teresa Cristina, se reuniu com representantes de diversas instituições envolvidas com o trânsito do município, como Polícia Militar, prefeitura e autoescolas. Durante a reunião foram destacados alguns pontos críticos do trânsito na cidade para que soluções fossem estudadas. Ainda dentre os temas tratados, foi detalhada as atividades da Semana Nacional do Trânsito, que tem início na próxima segunda-feira (20).

RECORDES NEGATIVOS

O Brasil bateu recordes negativos no trânsito, sendo que o principal deles foi o número de mortes decorrentes de acidentes no trânsito, que superou em número de mortes por outras causas como doenças e violência, trazendo, portanto um alerta sobre a necessidade de responsabilidade no trânsito.

Conforme os participantes da reunião, com todos esses riscos, o Código de Trânsito vem sendo aprimorado com o passar do tempo, com o objetivo de atualizar as normas e criar novas regras para aprimorar o convívio no trânsito e também adequar com as novas tecnologias e mudanças no trânsito, como por exemplo: a Lei Seca, que visa diminuir a incidência de acidentes causados por motoristas embriagados, tornando mais rígida a pena para aqueles flagrados dirigindo alcoolizados; ou mesmo a implementação de sistemas de simulação de direção para aqueles que estão tirando a primeira habilitação, possibilitando assim que o candidato à primeira habilitação tenha mais treinamento e possa ser treinado com diversas situações diferentes, que nem sempre são possíveis de vivenciar apenas nas aulas da autoescola.